Wielka zmiana przed finałem WOŚP. TVP wraca do dawnej roli

Po latach przerwy Telewizja Polska ponownie znajdzie się w gronie partnerów telewizyjnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak ustalił "Presserwis", publiczny nadawca będzie współpracował z fundacją podczas 35. Finału WOŚP, który odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Do tej pory w gronie partnerów telewizyjnych wydarzenia znajdował się TVN.

Szczegóły dotyczące przyszłorocznej zbiórki mają zostać przedstawione w piątek. Wówczas Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma ogłosić jej cel, a także najprawdopodobniej ujawnić więcej informacji na temat organizacji finału i udziału telewizyjnych partnerów.

TVP ponownie partnerem WOŚP. Powrót po dekadzie

Powrót Telewizji Polskiej do grona partnerów WOŚP oznacza zmianę po wieloletniej przerwie. Publiczny nadawca pełnił tę funkcję do 2016 roku. Rok później rolę partnera telewizyjnego przejął TVN, który w 2027 roku będzie współpracował z fundacją już po raz jedenasty.

TVP zaczęła ponownie szeroko relacjonować finały WOŚP w 2024 roku. Nastąpiło to po zmianach we władzach spółki pod koniec grudnia 2023 roku. Wówczas zbiórka znalazła się wśród głównych tematów wieczornego wydania programu informacyjnego "19.30" w TVP1.

Kontrast z wcześniejszym sposobem prezentowania wydarzenia był wyraźny. W 2023 roku "Wiadomości" poświęciły finałowi WOŚP zaledwie 13 sekund. Rok później relacje z akcji ponownie zajęły istotne miejsce w programie informacyjnym stacji.

WOŚP podsumowuje kolejne finały. Zebrano już blisko 2,8 mld zł

Podczas 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 263,5 mln zł. Łączna kwota zgromadzona przez fundację od początku jej działalności zbliżyła się do 2,8 mld zł.

Przyszłoroczny finał będzie 35. odsłoną ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Powrót TVP do grona partnerów telewizyjnych oznacza, że wydarzenie będzie ponownie relacjonowane przy współpracy publicznego nadawcy i TVN.

Czytaj też:

"Przywiązać do słupa albo do garnka ze smołą". Stanowski znów wywołał burzę Czytaj też:

Znana dziennikarka wygrała z TVP. "Sprawiedliwość i prawda zatriumfowały"