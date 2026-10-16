"Przywiązać do słupa albo do garnka ze smołą". Stanowski znów wywołał burzę

W programie "Interwencja Zero" nagłośniono sprawę małej rodzinnej piekarni, która od kilkunastu lat znajduje się przy ulicy Domaniewskiej 17 w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich nałożył na właścicielkę ogromną karę ponad 40 tys. złotych za to, że szyld sklepu wystawał 2 cm od elewacji budynku.

Stanowski nie wytrzymał. "Przywiązać do słupa na golasa"

"Bareja by tego nie wymyślił! Pani Katarzyna Górnich-Czyżewska od 12 lat prowadzi piekarnio-cukiernię na warszawskim Mokotowie. Niedawno urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich dopatrzyli się, że jej szyld odstaje... 2 cm od elewacji, a więc tym samym "zajmuje pas drogowy", i wlepili jej karę 41 tys. zł. Efekt? Właścicielka może zbankrutować, a okoliczni mieszkańcy stracą ulubioną piekarnię" – czytamy w opisie nowego odcinka "Interwencji Zero". Otoczenie właścicielki podejrzewa, że celem urzędników jest doprowadzanie do upadłości drobnych przedsiębiorców, ale Zarząd Dróg Miejskich nie ma sobie nic do zarzucenia. Materiał przygotowała Małgorzata Frydrych.

Do sprawy w mocnych słowach odniósł się Krzysztof Stanowski.

"Znowu się na mnie rzucicie jak napiszę, że urzędnika, który podjął taką decyzję należałoby na golasa przywiązać do słupa? Śmiało! Pani codziennie od 5 rano prowadzi biznes. Urzędnik próbuje doprowadzić ją do ruiny, bo chciała mieć prosty szyld. I jeszcze ten urzędnik nie potrafi wysłać listu pod właściwy adres. Nie może być zgody na opresyjne państwo i opresyjnych urzędników. Do słupa na golasa, albo do garnka ze smołą. Ale najpierw: na bezrobocie!" – grzmiał w mediach społecznościowych szef Kanału Zero. "Ojejku ojejku, teraz po moich słowach urzędnicy będą się bali karać przedsiębiorców za niewinność! Co się stanie?! Co się stanie?! Trudno, znowu dostanę zarzuty" – dodał.

Dziennikarz zareagował również na komentarz w obronie urzędników, którzy muszą egzekwować przepisy zawarte w ustawach.

"Każdy urzędniczy baran karmi się takimi wpisami. Urzędnik ma działać z rozsądkiem, a nie złośliwie. Każdy przepis da się zinterpretować kretyńsko i nieludzko (np. uznać, że Pani zajęła pas ruchu), rzecz w tym by takich urzędników pozbawiać pracy" – ocenił Stanowski.

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