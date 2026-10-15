"Możecie się pośmiać". Stanowski nie wytrzymał po programie TVP

W "Gościu poranka" w TVP Info gościł poseł PSL Miłosz Motyka. Prowadzący Mariusz Piekarski przywołał temat wczorajszych wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym i przyjazdu na miejsce prezydenta Karola Nawrockiego, który specjalnie w tym celu odwołał swoją wizytę międzynarodową na spotkaniu prezydentów krajów Unii Europejskiej w Słowenii.

"Możecie i z tego się pośmiać, zgrywusy". Stanowski uderzył w posła i dziennikarza TVP

Prowadzący zapytał krótko swojego gościa, w jakim celu prezydent pojechał pod Trybunał.

– Po co prezydent tam pojechał. Nie wiem. Może chodzi o stanie na bramce. Ma doświadczenie – odparł lekceważąco poseł PSL.

– No to złośliwe, bo rozumiem, że pije pan do Grand Hotelu – zareagował dziennikarz TVP.

– Piję wodę. I piję do doświadczeń pana prezydenta – skwitował Miłosz Motyka.

Do dyskusji w studiu TVP odniósł się w mediach społecznościowych twórca Kanału Zero. Krzysztof Stanowski ostro zareagował na kpiny z głowy państwa.

"Ciągle czytam jakoby dla młodej osoby bycie szefem ochrony w 5-gwiazdkowym hotelu to była jakaś rysa na honorze. I mówią to ludzie, którzy poza polityką nie przepracowali dnia. Podpowiem, że prezydent w młodości pracował też w McDonaldzie. Możecie i z tego się pośmiać, zgrywusy" – podsumował dziennikarz.

Awantura o Tryunał Konstytucyjny

Maciej Berek złożył "ślubowanie" na sędziego TK bez udziału głowy państwa. "Popieramy Prezydenta Karola Nawrockiego i proponujemy konstytucyjny reset Trybunału" – zadeklarował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w której uczestniczył również notariusz, Berek oświadczył, że składa ślubowanie "wobec prezydenta".

Następnie były minister udał się do siedziby Trybunały Konstytucyjnego, ale nie został dopuszczony do orzekania przez prezesa organu, Bogdana Święczkowskiego. Przed gmachem TK trwają protesty m.in. klubów "Gazety Polskiej" i Ruchu Obrony Granic. W środę doszło do przepychanek protestujących z policją.

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