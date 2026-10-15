Setki milionów dla TVP. Kolejna dotacja od państwa

Telewizja Polska ponownie zasiliła swoje konto pieniędzmi z państwowej kasy. Z informacji opublikowanych przez nadawcę wynika, że pod koniec września otrzymał on 180 mln zł, a na początku października jego budżet powiększył się o kolejne 360 mln zł. Oba przelewy opiewały łącznie na 540 mln zł. Środki przeznaczono na finansowanie zadań związanych z misją publiczną.

TVP dostała kolejne setki milionów złotych. 540 mln zł w dwa tygodnie

Nie są to pierwsze pieniądze przekazane TVP w tym roku. Wsparcie ustalone w lutym wynosiło 900 mln zł, ale zostało rozłożone na kilka wypłat realizowanych od końca zimy do początku lata. Największy pojedynczy przelew z tej puli wyniósł 370 mln zł i został zrealizowany 4 marca. Pozostałe środki przekazywano w częściach: 80 mln zł w lutym, po 180 mln zł w kwietniu i maju oraz 90 mln zł w czerwcu.

Na tym finansowanie się nie zakończyło. W sierpniu na konto publicznego nadawcy wpłynęło dodatkowe 250 mln zł. Po uwzględnieniu wszystkich wymienionych wypłat, łącznie z wrześniową i październikową, tegoroczne wsparcie TVP wynosi 1,69 mld zł.

Ponad miliard złotych rocznie dla publicznego nadawcy

Wysokie dotacje dla Telewizji Polskiej nie są nowym zjawiskiem. W 2025 roku spółka otrzymała z budżetu państwa 1,655 mld zł. Ostatnie pieniądze z tej puli przekazano w grudniu. Z kolei w 2024 roku podpisano umowy opiewające na 1,68 mld zł. Wartości te nie obejmują finansowania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przeznaczanego na kanały nadające poza Polską.

Obecny model przekazywania pieniędzy nadawcom publicznym obowiązuje od początku 2024 roku. Wcześniej finansowanie wiązało się z rekompensatami za ubytek wpływów z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Mechanizm ten funkcjonował od 2020 roku i opierał się na obligacjach skarbowych, które następnie trafiały z powrotem do Skarbu Państwa w drodze odsprzedaży.

Wartość rekompensat wynosiła wówczas około 2–3 mld zł rocznie. Pod koniec 2023 roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową przewidującą dalsze wypłaty tego rodzaju. Od następnego roku finansowanie nadawców publicznych zaczęto realizować bezpośrednio z budżetu państwa.

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