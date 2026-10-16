Sikorski reaguje na słowa Trumpa. "Doceniamy troskę"

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ, zareagował na słowa Donalda Trumpa z wywiadu dla NewsMax.

"Doceniamy troskę prezydenta Trumpa o ofiary wojny, ale w Polsce uważamy, że ci Ukraińcy zostali ranni przez drony, bomby i rakiety wystrzelone przez Władimira Putina" – napisał na platformie X.

Trump udzielił wywiadu. Gorzkie słowa o Zełenskim

Donald Trump powiedział w wywiadzie, że kilka dni temu oglądał wywiad z młodą kobietą z Ukrainy. – I powiedziała: "Prezydent Zełenski zniszczył nasz kraj. Prezydent Zełenski zabrał nam naszych mężczyzn. Nasi mężczyźni nie mają nóg, nie mają rąk. Nasi mężczyźni w wielu przypadkach są w zakładach psychiatrycznych albo nie żyją" – cytował amerykański przywódca.

W rozmowie prezydent USA powiedział też o tym, że "Zełenski nie jest dobrym człowiekiem do prowadzenia z nami rozmów".

Kiedy zakończy się wojna na Ukrainie?

Wyraził też przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

– Mówi, że chce ale tak naprawdę nie chce. Nie, nie jestem wielkim fanem Zełenskiego – dodał.

Prezydent USA odniósł się w wywiadzie także do wznowienia ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie.

– Jeśli powiesz mi, że Zełenski znowu atakuje rafinerie, to jedyne, co osiąga, to wzrost światowych cen ropy. Cóż, uważam, że to hańba. Jest mnóstwo innych celów. (…) Jest wiele celów, które można zaatakować. Ale kiedy atakujesz rafinerie, w których produkuje się olej napędowy, którego potrzebujemy my i cały świat, to nie przysługujesz się w ten sposób światu – stwierdził.

Donald Trump pytany o to, czy wojna na Ukrainie zakończy się przed upływem jego kadencji, odpowiedział: "To powinno się wkrótce skończyć".

– Myślę, że tak naprawdę obaj chcieliby, żeby to się zakończyło, ale uważam, że Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin. Ponownie zasugerował też, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory – powiedział.

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