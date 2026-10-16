"Wbrew zasadom demokracji". Nawrocki domaga się od Tuska kontrasygnaty

W piątek Paweł Szefernaker poinformował, że prezydent Karol Nawrocki ponownie przekaże premierowi Donaldowi Tuskowi do kontrasygnaty postanowienie o powołaniu czterech członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Szef gabinetu podkreślił, że zwłoka szefa rządu prowadzi do sytuacji, w której "oba organy wykonawcze Banku Centralnego, czyli zarząd, jak i prezes zarządu NBP mogą jednocześnie utracić swoją konstytucyjną niezależność".

– W tej sytuacji, tak jak w sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, rząd chce sięgnąć po to, by ominąć konstytucyjne gwarancje kadencyjności organów konstytucyjnych oraz personalnej niezależności szefa Narodowego Banku Polskiego. W naszym przekonaniu jest to dążenie do pełnej kontroli nad państwem wbrew zasadom demokracji. Działania wobec NBP stanowią kolejny krok w procesie przejmowania kolejnych organów regulacyjnych i kontrolnych po sądownictwie i instytucjach ustrojowych – wskazał Szefernaker.

Szefernaker: Uderzenie w niezależność NBP

Polityk przekonywał, że działania rządu mogą doprowadzić do zachwiania finansami publicznymi, co może "zagrozić bezpieczeństwu Polski" i wywołać "kolejną falę drożyzny uderzającą w polskie rodziny". Z tego powodu prezydent "proponuje stabilizację sytuacji wokół polskiej waluty, wiarygodności finansowej Polski na świecie i niezależności Banku Centralnego".

– Pan prezydent przekaże ponownie swoje postanowienie o powołaniu czterech członków Zarządu NBP, proponując w nim osoby posiadające legitymacje i zgłoszone do swoich funkcji przez różne środowiska polityczne. Te same osoby, które były zgłoszone w drodze konsensusu w lutym tego roku. Pan prezydent ponownie przekaże to postanowienie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o kontrasygnatę, bo przypomnę, to postanowienie musi tą kontrasygnatę Prezesa Rady Ministrów uzyskać – stwierdził Szefernaker.

Czytaj też:

Szłapka reaguje na wpis Szefernakera. "Warto, żeby użył aparatu umysłowego" Czytaj też:

Szefernaker uderza w rząd po ataku na prezydenta. "Fakty psują im scenariusz"