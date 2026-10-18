Brzoska rzuca wyzwanie gigantom
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Opinie
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Brzoska rzuca wyzwanie gigantom

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Prezes spółki InPost Rafał Brzoska
Prezes spółki InPost Rafał Brzoska Źródło: PAP / Adam Warżawa
Znany przedsiębiorca postanowił walczyć z fałszywymi reklamami na jego temat na drodze sądowej. Jednocześnie rozpoczął medialną kampanię wymierzoną we właścicieli platform cyfrowych, stwarzając konkretne narzędzie społeczno-technologiczne.

Szef InPostu Rafał Brzoska od miesięcy walczy z oszustami wykorzystującymi jego wizerunek w Internecie. Najpierw było zdjęcie w szlafroku i kajdankach. Wokół Brzoski stali policjanci szykujący się do przeszukania domu. Do tego napis wieszczący „tragiczny koniec” przedsiębiorcy. Dalej były kolejne, sensacyjne, ale nie mające nic wspólnego z prawdą doniesienia – pobicie jego żony, Omeny Mensah, jej śmierć, a także zamach na prezesa InPostu. Materiały te pojawiały się na platformach społecznościowych, głównie na Facebooku, także jako płatne reklamy. Wizerunek i nazwisko biznesmena przyciągało uwagę. Wielu klikało z ciekawości, a niektórzy dawali się nabrać na wyłudzenia finansowe. W sierpniu TVN24 opisał kolejną falę fałszywych reklam. Jedna z grafik sugerowała, że Brzoska został zatrzymany przez policję.

Wojna z Metą

Rafał Brzoska postanowił walczyć z procederem na drodze sądowej. Jednocześnie rozpoczął medialną kampanię wymierzoną we właścicieli platform cyfrowych. Na portalu LinkedIn napisał: „Tak działa koncern Meta w Polsce – nieustająco tolerując fake newsy na mój i wiele innych publicznych osób temat...

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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