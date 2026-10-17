"Nie jesteście niemieckimi policjantami". Mocne wystąpienie Jakubiaka

– Wczoraj byłem świadkiem sytuacji, gdzie wprost skatowano człowieka, a skatowanego człowieka oskarżono o to, że pobił policjantów – mówił Jakubiak na konwencji stowarzyszenia Rozwój Plus w sobotę (17 października) w Warszawie.

– Ja nawet nie mam definicji takiego określenia, bo to mówią polscy policjanci. I chcę tą drogą do was, policjanci polscy, powiedzieć: Nie jesteście niemieckimi policjantami, jesteście polskimi policjantami. Wy macie nas, Polaków, strzec, a nie napadać – oświadczył polityk.

Interwencja na Marszałkowskiej. Policja publikuje nagrania

Komenda Stołeczna Policji opublikowała w sobotę nagranie z interwencji wobec mężczyzny zatrzymanego dzień wcześniej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. KSP pokazała także, jak wyglądały czynności przeprowadzone z nim na komendzie.

Według mundurowych mężczyzna podczas zatrzymania stawiał opór, nie wykonywał poleceń, odmawiał podania swoich danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości. Miał także naruszyć nietykalność cielesną policjantki.

"Zabójców się tak nie traktuje". Piotr W. wydał oświadczenie

Piotr W. wydał oświadczenie, w którym przekazał, że boi się o życie i zdrowie swoje oraz swojej rodziny. Podkreślił, że od momentu zatrzymania nie miał kontaktu z żoną. "Nie przyjmuję posiłków. W szpitalu byłem cały czas skuty kajdankami, mam zranione nadgarstki. Cały czas jest przy mnie kilku policjantów. Zabójców się tak nie traktuje" – napisał.

Adwokaci Piotra W., Magdalena Prządka-Leszczyńska i Bartosz Malewski, poinformowali, że uzyskali możliwość bezpośredniego spotkania z klientem dopiero po ponad 24 godzinach od zatrzymania.

Policja zaprzecza, jakoby utrudniała zatrzymanemu kontakt z prawnikiem. Według KSP Piotr W. od początku odmawiał podania danych osobowych oraz skorzystania z pomocy prawnej, a decyzję o kontakcie z adwokatem zmienił dopiero później.

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