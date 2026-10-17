Konwencja Rozwoju Plus. Morawiecki zwrócił się do wyborców Trzeciej Drogi

W sobotę (17 października) podczas konwencji w Warszawie Morawiecki przedstawił Rozwój Plus jako środowisko skupiające fachowców i specjalistów, którzy mają uczestniczyć w przygotowaniu propozycji dla kraju. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Plan dla Polski".

Były premier zarzucił obecnemu szefowi rządu, że zamiast koncentrować się na sprawach ważnych dla obywateli, zajmuje się tematami zastępczymi. Wśród problemów wymagających uwagi wymienił pracę, wynagrodzenia, mieszkania, wychowanie dzieci i perspektywy zawodowe Polaków. Działania Tuska określił jako "kamuflaż" i "maskaradę".

– Młodzi ludzie chcą, żeby rząd rzeczywiście zajął się tworzeniem i przyciąganiem nowych miejsc pracy. Bez tego nie będzie przyszłości Polski. To jest zadanie dla rządu – podkreślił.

Morawiecki: PiS i Konfederacja są antyeuropejskie, Korona Brauna – prorosyjska

Morawiecki odniósł się również do polityki zagranicznej i stosunku polskich ugrupowań do Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Koalicję Obywatelską i Lewicę określił jako środowiska antyamerykańskie, a PiS i Konfederację jako antyeuropejskie. Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna zarzucił z kolei prorosyjskość i izolacjonizm.

Były premier podkreślił, że Polska powinna utrzymywać relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z państwami europejskimi, a także pozostać w NATO i Unii Europejskiej. – "Tak" dla sojuszy – oświadczył. – Wiemy doskonale, że na forum międzynarodowym musimy twardo walczyć o nasze racje, prawa i interesy – zaznaczył.

– W czasach, kiedy byłem premierem, pokazaliśmy, czy naprawdę jest asertywna polityka – argumentował. – Dlatego Rozwój Plus, bo mamy najlepszą ofertę w tym trudnym czasie, w które wchodzimy – przekonywał.

Morawiecki ostrzegł, że "czasy idą naprawdę ciężkie". – Jesteśmy na takim zakręcie naszej historii, że możemy po równi pochyłej stoczyć się w przepaść, jak sprawy pójdą źle, jeśli swoje rządy dalej będzie kontynuował ten człowiek, który dzisiaj stoi na czele rządu. Ale mamy też niebywałą szansę podnieść status naszej ojczyzny na wyższy poziom – powiedział.

Wymienił w tym kontekście Centralny Port Komunikacyjny, Izerę i port kontenerowy w Świnoujściu.

Wyborcy Trzeciej Drogi poprą Rozwój Plus?

Jak tłumaczył Morawiecki, "obecna koalicja oparta jest na dwóch kłamstwach założycielskich: 100 konkretów i Trzecia Droga".

– To właśnie tą trzecią drogą obecny premier doszedł do władzy. Ponad 3 miliony ludzi myślało, że naprawdę wybierają trzecią drogę, rozsądną centroprawicę. (...) Niech ta nadzieja sprzed trzech lat będzie dzisiaj ulokowana w Rozwoju Plus – zaapelował. – Bo jesteśmy autentyczną trzecią drogą, a nie tą, która została zjedzona przetrawiona i wypluta przez obecnego premiera – przekonywał.

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