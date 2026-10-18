"Do roboty!". Bosak zwrócił się do polityków w studiu

W komunikacie opublikowanym po godz. 6:00 Dowództwo Operacyjne poinformowało o podjęciu czynności mających na celu weryfikację podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy.

Jak wyjaśniono, poszukiwania prowadzone są na południe od Lublina, w rejonie Jeziora Zemborzyckiego. Uczestniczą w nich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Bosak: Żaden z siedzących tu polityków nie przygotował odpowiednich przepisów

Do sytuacji odniósł się w niedzielę na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Żaden z polityków, którzy tu siedzą – szczególnie z koalicji rządzącej, a jest to ich obowiązek – nie przygotował przepisów umożliwiających instalowanie systemów antydronowych, czy to w prywatnych firmach w Polsce, czy w strategicznych spółkach Skarbu Państwa – powiedział polityk Konfederacji.

Jak zauważył, "w strategicznych spółkach Skarbu Państwa nie mamy w tej chwili określonego obowiązku i przyznanego funduszu na stworzenie obrony antydronowej". – Nikt nad tym realnie nie pracuje, więc co za różnica, czy ktoś słyszał czy widział, czy coś leciało, jak nikt od tylu lat nie pracuje nad realnym postawieniem – dodał.

Współlider Konfederacji do polityków koalicji: Zróbcie coś wreszcie

– System SAN jest dla wojska, do obrony jednostek wojskowych. Na rzecz ochrony cywilnej nie zrobiliście nic. Przyjdźcie tu do studia, jak będziecie mieli cokolwiek do powiedzenia w sprawie zakupu systemów dronowych dla infrastruktury krytycznej cywilnej – powiedział Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do obecnych w studiu przedstawicieli koalicji rządzącej: "Zamiast siać strach w społeczeństwie, opuśćcie to studio. Do roboty i zróbcie coś wreszcie, zamiast straszyć ludzi".

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