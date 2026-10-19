Kolejna dziennikarka Polsatu w Kanale Zero. Dołączyła do kolegów

Małgorzata Frydrych rozpoczęła współpracę z Kanałem Zero. Dziennikarka, która przez wiele lat przygotowywała reportaże dla "Interwencji" Polsatu, teraz pracuje przy nowym programie Michała Bebły. Wśród jej ostatnich tematów znalazła się sprawa piekarni na warszawskim Mokotowie, ukaranej za sposób zamontowania szyldu.

Małgorzata Frydrych dołącza do Kanału Zero

W "Interwencji Zero" Frydrych odpowiada za materiały reporterskie i rozmowy z osobami, których dotyczą opisywane sprawy. Jeden z jej ostatnich reportaży poświęcono miejskiej spółce, która nałożyła na piekarnię-cukiernię na Mokotowie karę przekraczającą 40 tys. zł. Powodem miało być to, że szyld zamontowany na budynku wystawał o 2 cm poza elewację.

Program zadebiutował na antenie Kanału Zero 5 października. Nowe odcinki są publikowane od poniedziałku do piątku o godz. 8.00. Gospodarzem formatu jest Michał Bebło, który wcześniej pracował jako reporter i prowadzący "Interwencję" w Polsacie.

Dziennikarka przez lata pracowała w Polsacie

Frydrych przez wiele lat była częścią redakcji "Interwencji". Jej zawodowa droga prowadziła także przez Telewizję Polską, gdzie pracowała jako dziennikarka TVP3 Katowice.

Latem Polsat zdecydował o zakończeniu emisji "Interwencji". Stacja tłumaczyła tę decyzję tym, że "dotychczasowa formuła wyczerpała swój potencjał". Teraz dziennikarka kontynuuje pracę reporterską w nowym miejscu.

Jak radzi sobie "Interwencja Zero"?

Jak informował w ubiegłym tygodniu portal Wirtualnemedia.pl, dotychczasowe materiały "Interwencji Zero" osiągały zazwyczaj około 100 tys. wyświetleń. Najpopularniejszy odcinek przekroczył natomiast poziom 800 tys. odsłon.

Kanał Zero może pochwalić się również wysokimi wynikami całego kanału na YouTube. Tydzień temu Krzysztof Stanowski przekazał, że od początku 2026 r. opublikowane tam treści zgromadziły ponad miliard odtworzeń.

"My też już jesteśmy mainstreamem, trochę się przed tym bronimy, ale jesteśmy w tym coraz mniej wiarygodni, bo zasięgi wpychają nas do tej pierwszej ligi" – przyznał Stanowski.

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