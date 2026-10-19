Bryłka wytyka Tuskowi kolejne kłamstwo. "Droga do politycznego szantażu"

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że "polityka spójności i rolnictwo nie będą zagrożone cięciami środków".

2 października przywódcy 17 państw Unii Europejskiej, w tym premier Donald Tusk, we wspólnym liście, sprzeciwili się cięciom w nowym unijnym budżecie. Według nich poziom wydatków na rozwój regionów i rolnictwo nie powinien ulec zmianie. Pismo zostało skierowane do szefa Rady Europejskiej Antoniego Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina. Dublin, który sprawuje w tym półroczu prezydencję w UE, kończy przygotowania do kompromisowego projektu budżetu UE na lata 2028-2034.

Pod listem podpisali się obok premiera Polski przywódcy: Włoch, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Węgier, Litwy, Hiszpanii, Rumunii, Cypru, Czech, Grecji, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowenii i Słowacji. Państwa te tworzą tzw. grupę przyjaciół spójności.

Bryłka wytyka Tuskowi kolejne kłamstwo

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, nawiązując do piątkowych słów szefa rządu, napisała na platformie X, że to "kolejne kłamstwo premiera Tuska".

"Rada zatwierdziła dziś częściowe stanowisko negocjacyjne w sprawie zasad wspólnej organizacji rynków rolnych w ramach negocjacji długoterminowego budżetu UE 2028-2034" – dodała.

Anna Bryłka podkreśliła we wpisie, że Rada oficjalnie sankcjonuje likwidację niezależności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) poprzez całkowite włączenie jej funduszy do jednego, wspólnego Funduszu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego.

Europoseł Konfederacji ostrzega. "Droga do politycznego szantażu i blokowania pieniędzy"

"Choć Bruksela nie podzieliła jeszcze konkretnych kwot w euro, to narzucenie tej nowej formy »wspólnego worka« odbiera rolnictwu finansową niezależność" – oceniła.

Zdaniem europoseł Konfederacji "powiązanie funduszy z unijnym mechanizmem warunkowości i reformami politycznymi stanowi zagrożenie oraz drogę do politycznego szantażu i blokowania pieniędzy na wzór KPO”.

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