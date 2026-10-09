Bryłka uderza w Tuska. "Cynicznie wykorzystuje tragedię"

Od czwartkowego wieczora policja zatrzymuje młodzież, która publikuje w internecie nagrania wideo, w którym grozi atakami w szkołach. Dzieje się tak po tym, jak w czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek zaatakował woźną. Trzy osoby są ranne. 37-letnia woźna, która próbowała zatrzymać napastnika, zmarła na skutek ataku. Napastnika obezwładnił dyrektor szkoły. Z kolei w środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.

Ataki w szkołach. Tusk chce blokować mowę nienawiści w internecie

Premier Donald Tusk w czwartek, podczas rządowej narady w związku z atakami w szkołach wskazał, że należy wprowadzić przepisy o możliwości natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie. Ustawa – jak podkreślił szef rządu – została wcześniej zawetowane przez prezydenta.

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie

Sejm uchwalił w czwartek ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie.

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów i posłanek, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu.

Bryłka: Premier Donald Tusk cyniczne wykorzystuje tragedię

Po tym, jak policja zatrzymała 17-latka, który nagrał i opublikował nagranie, na którym grozi atakiem, profil Służby w akcji na platformie X, zadał pytanie szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu.

"Panie ministrze pytamy całkowicie poważnie. Jakim cudem Policja bez ustawy, którą zawetował prezydent, w kilka godzin ustaliła i zatrzymała 17-latka, który w sieci groził aktem terroru w szkole? Po co więc ta nawalanka polityczna, skoro policja działa sprawnie bez tej ustawy?" – zapytał.

Wcześniej Marcin Kierwiński opublikował wpis, w którym stwierdził, że "dziś widzimy jak bardzo niebezpieczne skutki niosą weta Nawrockiego". "Prezydent nie może wetować bezpieczeństwa Polaków" – dodał.

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, zauważyła we wpisie w serwisie X, że "policja skutecznie namierza i zatrzymuje osoby grożące w internecie". "To oznacza, że narzędzia są!" – zwróciła uwagę.

Europoseł Konfederacji stwierdziła, że "premier Donald Tusk cyniczne wykorzystuje tragedię, zamiast realnie działać na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży".

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