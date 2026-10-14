Co się dzieje w naszych szkołach? Cejrowski: Podejrzewam prowokacje. Lisicki: Rozkład systemu

W ubiegłym tygodniu Polską wstrząsnęły ataki nastoletnich nożowników w szkołach. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Dzień później w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek śmiertelnie zranił 37-letnią pracownicę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, a następnie zaatakował dyrektora placówki oraz nauczycielkę.

W internecie pojawiły się szokujące doniesienia o rzekomym "wyzwaniu" zachęcającym młodzież do kolejnych ataków. Policja nie potwierdziła jednak zorganizowanej akcji tego rodzaju.