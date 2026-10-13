Lisicki: Każdy wygrał w Krakowie? Ziemkiewicz: Pewne, że przegrał Tusk

Bezpartyjny kandydat Łukasz Gibała został prezydentem Krakowa z wynikiem 62,12 proc. głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska kandydująca z ramienia Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uzyskała wynik 37,88 proc. Frekwencja wyniosła 44,27 proc. uprawnionych.

Na założyciela stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zagłosowały w niedzielę 161 184 osoby, a na Monikę Piątkowską – 98 306 mieszkańców Krakowa.