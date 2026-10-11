Gibała kontra Piątkowska. Tak zagłosowali wyborcy PiS i Konfederacji

Według sondażu exit poll przygotowanych przez pracownie IPSOS i OGB w Krakowie wysokie zwycięstwo odniósł Łukasz Gibała.

Bezpartyjny od wielu lat kandydat związany z komitetem Kraków dla Mieszkańców uzyskał według IPSOS 61 procent. Jego konkurentka kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monika Piątkowska otrzymała 39 procent głosów.

W badaniu OGB Gibała otrzymał 64,1 proc, a kandydatka koalicji rządowej 35,9 procent.

Frekwencja w wyborach wyniosła 42,6 proc. według OGB i 44,7 proc. według IPSOS.

Prawica za Gibałą, lewica za Piątkowską

Jak wynika z badania OGB, na Gibałę chętnie głosowali wyborcy określający swoje poglądy jako prawicowe. Opowiedziało się za nim 94,1 proc. ankietowanych z tej grupy.

Piątkowską wybierali z kolei ci, którzy określają swoje poglądy jako lewicowe. Polityk mogła liczyć na poparcie 57,8 proc. tego elektoratu, oczywiście według wyników sondażowych.

Piątkowska zyskała również delikatną przewagę wśród osób, które wskazały swoje poglądy jako centrowe (53,4 proc. wskazań).

Jak głosowały elektoraty poszczególny partii?

Badanie IPSOS pokazało, że Gibała cieszył się największym poparciem wśród sympatyków Konfederacji (97,3 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (97,3 proc.) oraz Bezpartyjnych Samorządowców (90,6 proc.).

Na Piątkowską najchętniej głosowali natomiast zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (77 proc.), Nowej Lewicy (38,8 proc.) oraz Trzeciej Drogi, czyli PSL-u i Polski 2050 (32,3 proc.).

Kogo wybrali wybory Nawrockiego i Trzaskowskiego?

Chętnie głosowali na niego także ci, którzy w wyborach na prezydenta Polski oddali głos na Karola Nawrockiego (96,4 proc.).

Kandydatka obozu Donalda Tuska cieszyła się także poparciem wśród tych, którzy w wyborach na prezydenta zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego (65,9 proc.).

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