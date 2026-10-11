Kraków wybrał nowego prezydenta. Są wyniki exit poll

Według sondażu exit poll przygotowanych przez pracownie IPSOS i OGB zwycięstwo odniósł Łukasz Gibała.

Bezpartyjny od wielu lat kandydat związany z komitetem Kraków dla Mieszkańców uzyskał według IPSOS 61 procent. Jego konkurentka kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monika Piątkowska otrzymała 39 procent głosów.

W badaniu OGB Gibała otrzymał 64,1 proc, a kandydatka koalicji rządowej Monika Piątkowska 35,9 procent.

Frekwencja w wyborach wyniosła 42,6 proc. według OGB i 44,7 proc. według IPSOS.

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała wygrywa

Przedterminowe wybory zostały zorganizowane po tym, jak mieszkańcy miasta, odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO). Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

Wyniki pierwszej tury

W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska 29,91 proc. Na Łukasza Gibałę zagłosowały 93 042 osoby, a na kandydatkę KO i PSL – 76 514 osób.

Trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu uzyskał Michał Drewnicki (PiS) z poparciem 17,50 proc. (44 772 głosy), a czwarty Aleksandra Owca (Razem) – 6,91 proc. (17 684 głosy).

Na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) głos oddało 4,81 proc. wyborców (12 303 głosy), na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) – 4,11 proc. (10 523 głosy), a na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) – 0,37 proc. (947 głosów).



Sondaże pokazywały, że drugą turę wygra Gibała.

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