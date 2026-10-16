Watykan domaga się rozbrojenia państw. "Nie można odkładać na później"

W obecnym momencie historycznym, gdy "konflikty i podziały zatruwają stosunki międzynarodowe", a "zaufanie i dialog słabną", rozbrojenie znajduje się pod coraz większą presją – zauważył przedstawiciel Watykanu na forum ONZ. Podkreślił, że zbrojenia nie mogą stanowić trwałej podstawy pokoju, ponieważ uszczuplają zasoby przeznaczone na wszechstronny rozwój człowieka, a osoby najbardziej bezbronne ponoszą najpoważniejsze konsekwencje konfliktów.

– Należy oprzeć się pokusie uznawania wojny za nieuniknioną lub traktowania zbrojeń jako warunku wstępnego utrzymania pokoju, a także pokusie przekonania, że nie istnieje alternatywa dla wojny – powiedział hierarcha, przywołując słowa Leona XIV, który wzywa do podejmowania "twórczych wysiłków" na rzecz postępu w budowaniu pokoju.

Jasne zakazy

Abp El Kassis przedstawił apel Stolicy Apostolskiej o przyjęcie instrumentu „prawnie wiążącego, który ustanowi jasne zakazy dotyczące autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia (LAWS), ureguluje rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz zapewni odpowiedzialność, a także skuteczną ochronę ludności cywilnej i infrastruktury niezbędnej do jej przetrwania”.

Podkreślił również, że "nigdy nie może umniejszać odpowiedzialności moralnej towarzyszącej decyzjom dotyczącym ludzkiego życia”.

Stolica Apostolska domaga się ponadto przestrzegania istniejących zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie ponownego podjęcia działań na rzecz realizacji artykułu VI Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Podczas wystąpienia w debacie ONZ abp El Kassis wyraził w imieniu Stolicy Apostolskiej poparcie dla Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW), uznając go za instrument uzupełniający działania na rzecz wypełnienia tych zobowiązań.

Za priorytet uznano również doprowadzenie do wejścia w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT), którego przyjęcie nastąpiło 30 lat temu. Zwrócono także uwagę na niszczycielskie skutki stosowania tak zwanej broni konwencjonalnej, takiej jak miny, których użycie nakłada na ludność cywilną „nieznośny ciężar”.

Watykan: Rozbrojenia nie można odkładać

W odniesieniu do postępującej militaryzacji przestrzeni kosmicznej Stolica Apostolska zachęca do wznowienia wysiłków na rzecz jej zapobiegania.

– Rozbrojenie nie jest abstrakcyjnym dążeniem – podkreślił abp El Kassis. – Nie można go odkładać do czasu, gdy pojawią się bardziej sprzyjające okoliczności.

– Wspólnym wysiłkom na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju musi nadal przyświecać eliminacja ubóstwa, które prowadzi do głodu i niedożywienia – dodał watykański obserwator podczas innej debaty.

Zwrócił uwagę na zasadniczy paradoks: mimo że na świecie produkuje się wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić wszystkich ludzi, głód i niedożywienie pozostają codzienną rzeczywistością dla zbyt wielu osób.

Dlatego rozwiązanie problemu nie polega wyłącznie na zwiększaniu produkcji. Konieczne jest również usuwanie przyczyn, które uniemożliwiają ludziom dostęp do wystarczającej ilości żywności, przystępnej cenowo i pełnowartościowej pod względem odżywczym.

Konflikty, zmiany klimatyczne, niesprawiedliwe struktury gospodarcze oraz niewystarczająca infrastruktura to czynniki, które szczególnie utrudniają zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego drobnym rolnikom.

– Społeczność międzynarodowa musi koniecznie postawić godność człowieka w centrum swoich działań – podsumował abp El Kassis.

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