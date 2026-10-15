Papież "przemodeluje" swój pontyfikat? Zastanawiające słowa kardynała

Leon XIV może odmówić modlitwę Anioł Pański w najbliższą niedzielę, jeśli jego rekonwalescencja po operacji płuc będzie przebiegać pomyślnie – przekazał dziennikarzom kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Papież został poddany zabiegowi w rzymskiej Poliklinice Gemelli. – W tych dniach trzeba dać mu spokój, żeby mógł dojść do siebie. Widziałem jednak, że wiadomości są pozytywne – powiedział w czwartek (15 października) kard. Parolin. Zaznaczył, że Ojcu Świętemu zalecono pięć dni odpoczynku. Jeśli do końca tygodnia papież poczuje się lepiej, może odmówić modlitwę Anioł Pański w niedzielę, w przeciwnym razie zrobi to później. Kardynał zastrzegł, że są to jedynie jego przypuszczenia, a nie oficjalne informacje.

Podróż papieża zależy od opinii lekarzy

Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Jak wyjaśnił watykański sekretarz stanu, trzeba poczekać na powrót papieża ze szpitala i ocenę lekarzy, czy będzie mógł odbyć tak długą i wymagającą podróż. – Jeśli wszystko pójdzie dobrze, podróż się odbędzie – oświadczył kard. Parolin.

Kardynał przyznał, że wiadomość o chorobie Ojca Świętego była dla Kurii Rzymskiej dużym zaskoczeniem. Zapewnił jednak, że w Watykanie panuje "dość spokojna atmosfera" i "nadzieja, iż zabieg pozwoli rozwiązać problem zdrowotny".

– Nadal jestem zaniepokojony, ponieważ ogromnie mi przykro z powodu tego, co się wydarzyło – powiedział hierarcha. Dodał, że ufa oficjalnym informacjom i komunikatom, które dają nadzieję na powrót papieża do pracy i kontynuowanie pontyfikatu.

Leon XIV "przemodeluje" swój pontyfikat?

Pytany o przyszłość, kardynał zaznaczył, że na razie nie można formułować prognoz. W zależności od zaleceń lekarzy Leon XIV może dostosować sposób wykonywania swoich obowiązków. – Papież jest w szpitalu zaledwie od dwóch dni. Nie można stawiać żadnych prognoz. Trzeba zobaczyć, kiedy wróci i w jakiej sytuacji, co powiedzą lekarze. Na podstawie tych wszystkich elementów papież przemodeluje swój pontyfikat, jeśli będzie to konieczne – mówił kard. Parolin.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej wyraził również zadowolenie z przejrzystego informowania o stanie zdrowia Leona XIV, które – jak podkreślił – pozwala ograniczyć spekulacje. Dodał, że informacje przekazane mu przez abp. Paolo Rudellego, substytuta do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu, po wizycie u Ojca Świętego w klinice Gemelli, odpowiadały oficjalnym komunikatom Watykanu.

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