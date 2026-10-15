"Słyszałem, jakie są rokowania". Trump o chorobie papieża

Leon XIV poinformował o problemach zdrowotnych w niedzielę, 11 października, podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Wyjaśnił wówczas, że podczas rutynowych badań lekarze wykryli niewielki guzek w płucu. Zmiana została rozpoznana na bardzo wczesnym etapie i była dobrze zlokalizowana. Papież zapewnił, że zamierza zastosować się do zaleceń lekarzy i poddać się operacji.

Podczas operacji chirurdzy usunęli dolny płat prawego płuca. Zastosowano technikę wideochirurgiczną, umożliwiającą przeprowadzenie zabiegu z wykorzystaniem specjalistycznych kamer i narzędzi. Operacja trwała około 90 minut i przebiegła bez komplikacji.

Trump o Leonie XIV: Chcemy przekazać mu wyrazy naszej miłości

Do stanu zdrowia papieża odniósł się w środowej rozmowie z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

– Chciałbym, żeby papież Leon wyzdrowiał – powiedział amerykański przywódca. – Słyszałem, jakie są rokowania w przypadku tego rodzaju problemów. To nowotwór. To poważna sprawa. Każdy przypadek raka jest poważny, ale rokowania wydają się dobre. Obserwuję tę sytuację. Po prostu chcemy przekazać mu wyrazy naszej miłości oraz najlepsze życzenia – mówił Trump.

Prezydent USA podkreślił, że Louis Prevost, najstarszy brat papieża, jest jego przyjacielem. Stacja CBS News ujawniła, że mężczyzna również zmaga się z chorobą. Jak przekazała jego żona Deborah, Louis Prevost cierpi on na nowotwór krwi. Nie wiadomo jednak, w jakim stadium jest choroba.

– To wspaniały człowiek, naprawdę fantastyczny facet, podobnie jak jego żona. Wiecie, są wielkimi zwolennikami Trumpa. Mają symbole MAGA w całym domu. Mogę powiedzieć, że jego brat bardzo go kocha, bardzo kocha papieża, i to dobrze – zaznaczył Donald Trump.

Przywódca życzył papieżowi "wszystkiego dobrego". – Niech szybko wraca do zdrowia – dodał.

Vance: Nasza rodzina nieustannie modli się o powrót do zdrowia papieża

Życzenia zdrowia dla papieża przekazał również wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.

"Nasza rodzina nieustannie modli się o dobry stan i pełny powrót do zdrowia papieża Leona XIV. Niech Bóg da mu siłę w powrocie do zdrowia. Mam nadzieję, że wie, iż miliony amerykańskich chrześcijan myślą o nim" – napisał Vance na portalu X.

Wiceprezydent USA życzył powrotu do zdrowia również bratu papieża, który – jak zaznaczył – również mierzy się z problemami zdrowotnymi.

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