Papież Leon XVI przyspieszył operację guza. Oto powód

"Nikt nie myśli o odwołaniu podróży, ale zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Rzymie zaczynają pojawiać się pewne wątpliwości – zarówno co do terminu, jak i bardzo napiętego harmonogramu” – czytamy w "La Reppublica”. „Corierre della Sera” wskazuje, że "podróż się oddala”, a dziennik "Avvenire” – cytując dyrektora Biura Prasowego Watykanu – przypomina, że zapowiadając swą operacją, Leon XIV potwierdził pragnienie odbycia tej podróży.

"Papież liczył na to, ale perspektywa wyjazdu za dwadzieścia dni wydaje się dość trudna, biorąc pod uwagę długość samej podróży i jej napięty harmonogram: 31 tys. kilometrów, około dwudziestu przesiadek między samolotami i helikopterami oraz takie przystanki jak Cuzco w peruwiańskich Andach, położone na wysokości 3 400 metrów” – przypomina „Corriere della Sera”.

Watykański rzecznik prasowy poinformował, że "na chwilę obecną” nie wprowadzono zmian do kalendarza papieskich podróży.

Zdrowie papieża priorytetem

Gazety przywołują reakcje na papieską chorobę napływające z krajów, które znajdują się na trasie jego listopadowej pielgrzymki – najdłuższej w tym pontyfikacie. Nowo wybrana prezydent Peru powiedziała, że przygotowania trwają, ale terminy podróży mogą ulec przesunięciu. – Z uwagą śledzimy kolejne komunikaty z Watykanu, ponieważ zrozumieliśmy, że rekonwalescencja potrwa wiele tygodni – powiedziała Keiko Fujimori.

Podobne opinie słychać w Montevideo w Urugwaju. Kard. Daniel Sturla powiedział, że "możliwe jest, iż lekarze nie pozwolą papieżowi teraz przyjechać, ponieważ musi poddać się pewnym zabiegom, ale podróż może odbyć się później”. Tymczasem w Buenos Aires rzecznik prezydenta Javiera Milei, podkreślił, że władze kraju czekają na dalsze informacje i przygotowują się do wizyty, ale "zdrowie papieża jest teraz priorytetem”.

Zdecyduje przebieg leczenia

– Z pewnością obecny program – trzy kraje w ciągu dwunastu dni, niezliczone przejazdy samochodem, helikopterem lub samolotem oraz ponad czterdzieści spotkań – byłby wymagający nawet dla osoby całkowicie zdrowej, a tym bardziej dla kogoś, kto niedawno przeszedł operację – podkreśla watykanista "La Repubblica”. Przypomina zarazem, że papież, mający za sobą przeszłość misjonarza, bardzo ceni sobie tę podróż: Peru jest jego drugą ojczyzną, a papież Prevost wie, że wierni czekają na niego z niecierpliwością. Liczą się również Urugwaj i Argentyna, gdzie Franciszek nie powrócił ani raz przez dwanaście lat pontyfikatu. – Decydujące znaczenie będzie miał przebieg leczenia – konkluduje watykanista.

Czy choroba zmieni styl pontyfikatu?

Kardynał Jaime Spengler z Brazylii, który uczestniczył w tych dniach w Watykanie w spotkaniu na temat "Amoris Laetitia”, wyznał, że zadał sobie pytanie o sensowność tej podróży w obecnej sytuacji. – Wiemy, jak poważna była operacja, którą przeszedł papież. To prawda, że jego organizm wydaje mi się dość wytrzymały, ale nie wiem, czy w ciągu trzech tygodni zdoła dojść do siebie na tak długą i wymagającą podróż – wyznał przewodniczący Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej.

Pojawiły się też pytania, czy choroba zmieni styl, tempo lub sposób sprawowania posługi przez Leona XIV. Abp Timothy Costolloe, który jest przewodniczącym episkopatu Australii, wyraził przekonanie, że "papież wróci do swojego dotychczasowego sposobu działania”. Podobnego zdania jest przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych abp Paul S. Coakley: "Nie znam planów Pana Boga ani zamiarów Leona, ale spokój to jego styl i nie sądzę, by zmienił się z dnia na dzień”.

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