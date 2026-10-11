Mimo operacji Leon XIV nie rezygnuje z zaplanowanych wyjazdów

Ojciec Święty nie odwołał dotychczas zaplanowanych audiencji i wydarzeń, choć w najbliższych dniach ma przejść operację usunięcia guzka z płuca. Podczas modlitwy Anioł Pański potwierdził planowaną na 6 -17 listopada podróż apostolską do Urugwaju, Argentyny i Peru – zauważa włoska agencja ANSA.

Kalendarz papieskich spotkań pozostaje wypełniony. Na poniedziałek zaplanowano poranną audiencję dla przedstawicieli Circolo San Pietro. We wtorek, 13 października, papież nie ma oficjalnych spotkań – jest to tradycyjny dzień jego odpoczynku.

Hospitalizacja od wtorku

Jeśli hospitalizacja i operacja rozpoczną się we wtorek, Leon XIV nie będzie mógł uczestniczyć w porannej Mszy św. w Bazylice św. Piotra ani w spotkaniu zamykającym odbywającą się w Rzymie konferencję poświęconą adhortacji Amoris laetitia, w której uczestniczą biskupi z całego świata.

W kalendarzu papieskim na kolejny tydzień figuruje natomiast audiencja zaplanowana na 22 października dla uczestników międzynarodowego kongresu „Kreślenie nowych map nadziei”, organizowanego przez Dykasterię ds. Kultury i Edukacji.

Niepewny pozostaje także udział papieża w międzyreligijnym spotkaniu poświęconym pokojowi, które wspólnota Sant’Egidio organizuje 27 października w Asyżu, w 40. rocznicę historycznego spotkania zainicjowanego przez św. Jana Pawła II. Wydarzenie to nie zostało jednak dotychczas ujęte w oficjalnym kalendarzu Watykanu.

Podróż do Peru

Największą uwagę przyciąga planowana na 6-17 listopada podróż apostolska do Ameryki Południowej. Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru, gdzie przez około 20 lat pracował jako misjonarz i biskup.

Ojciec Święty potwierdził ten wyjazd podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Pozdrawiając Peruwiańczyków zgromadzonych na placu św. Piotra z okazji procesji ku czci Señor de los Milagros (Pana Cudów), podziękował im za modlitwy w intencji swojej wizyty duszpasterskiej w tym kraju.

Według włoskich mediów Leon XIV zdecydował się przyspieszyć operację, aby odzyskać siły przed planowaną podróżą do Ameryki Łacińskiej.

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