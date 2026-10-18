Ksiądz odprawiał mszę. Zginął przygnieciony przez krzyż
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Religia

Ksiądz odprawiał mszę. Zginął przygnieciony przez krzyż

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Ks. Patricio Alfredo Sánchez Molinari zginął podczas odprawiania mszy. Przygniótł go krzyż, który oderwał się ze ściany
Ks. Patricio Alfredo Sánchez Molinari zginął podczas odprawiania mszy. Przygniótł go krzyż, który oderwał się ze ściany Źródło: X / Alerta Mundo News
Ksiądz Patricio Alfredo Sánchez Molinari zginął podczas odprawiania mszy w kościele w Guayaquil w Ekwadorze, gdy wiszący na ścianie duży drewniany krzyż oderwał się i spadł na duchownego. Tragiczne zdarzenie zostało zarejestrowane podczas transmisji nabożeństwa w internecie.

Do wypadku doszło w sobotę (17 października), w kościele Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Matki Bożej Nieustającej Pomocy) w Guayaquil, największym mieście portowym Ekwadoru. Ksiądz Sánchez Molinari był proboszczem tej parafii i członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, znanego jako redemptoryści.

Media podają, że do tragedii doszło około 27. minuty transmisji mszy. Drewniany krzyż znajdujący się na ścianie za duchownym nagle oderwał się i spadł na niego. Obecni w kościele wierni ruszyli na pomoc księdzu.

Wypadek w kościele w Ekwadorze. Na księdza spadł krzyż

Śmierć duchownego potwierdziła archidiecezja Guayaquil. W opublikowanym komunikacie poinformowała o odejściu księdza i przekazała wyrazy współczucia wspólnocie redemptorystów, rodzinie oraz przyjaciołom zmarłego.

Nie podała jednak szczegółowych informacji o bezpośredniej przyczynie śmierci ani o okolicznościach technicznych wypadku.

Nie ustalono dotąd, dlaczego krzyż oderwał się od ściany. Nie ma również oficjalnych informacji, czy konstrukcja lub jej mocowania były wcześniej uszkodzone. Nie jest również jasne, czy krzyż wróci na swoje miejsce.

Tragedia na oczach wiernych. Msza była transmitowana

Nagranie z transmisji nabożeństwa zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, wywołując poruszenie wśród wiernych i internautów. Lokalne media informowały o licznych kondolencjach kierowanych do wspólnoty parafialnej i zgromadzenia, do którego należał zmarły tragicznie kapłan.

Redemptoryści są katolickim zgromadzeniem zakonnym założonym w XVIII wieku przez św. Alfonsa Marię de Liguoriego. Zgromadzenie prowadzi działalność duszpasterską w wielu krajach świata, w tym w Polsce.

Na razie nie podano informacji o terminie pogrzebu księdza.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Infovaticana
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