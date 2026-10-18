Ksiądz odprawiał mszę. Zginął przygnieciony przez krzyż

Do wypadku doszło w sobotę (17 października), w kościele Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Matki Bożej Nieustającej Pomocy) w Guayaquil, największym mieście portowym Ekwadoru. Ksiądz Sánchez Molinari był proboszczem tej parafii i członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, znanego jako redemptoryści.

Media podają, że do tragedii doszło około 27. minuty transmisji mszy. Drewniany krzyż znajdujący się na ścianie za duchownym nagle oderwał się i spadł na niego. Obecni w kościele wierni ruszyli na pomoc księdzu.

Wypadek w kościele w Ekwadorze. Na księdza spadł krzyż

Śmierć duchownego potwierdziła archidiecezja Guayaquil. W opublikowanym komunikacie poinformowała o odejściu księdza i przekazała wyrazy współczucia wspólnocie redemptorystów, rodzinie oraz przyjaciołom zmarłego.

Nie podała jednak szczegółowych informacji o bezpośredniej przyczynie śmierci ani o okolicznościach technicznych wypadku.

Nie ustalono dotąd, dlaczego krzyż oderwał się od ściany. Nie ma również oficjalnych informacji, czy konstrukcja lub jej mocowania były wcześniej uszkodzone. Nie jest również jasne, czy krzyż wróci na swoje miejsce.

Tragedia na oczach wiernych. Msza była transmitowana

Nagranie z transmisji nabożeństwa zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, wywołując poruszenie wśród wiernych i internautów. Lokalne media informowały o licznych kondolencjach kierowanych do wspólnoty parafialnej i zgromadzenia, do którego należał zmarły tragicznie kapłan.

Redemptoryści są katolickim zgromadzeniem zakonnym założonym w XVIII wieku przez św. Alfonsa Marię de Liguoriego. Zgromadzenie prowadzi działalność duszpasterską w wielu krajach świata, w tym w Polsce.

Na razie nie podano informacji o terminie pogrzebu księdza.

Czytaj też:

Papież Leon XIV: Chrześcijanin powinien być wolny od obłudy