"Wierzę, że jeszcze będzie normalnie". Wojciechowska oburzona wyrokiem TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z Konstytucją.

Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji, niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego RPO, który to czas nie jest w żaden sposób określony – mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku Stanisław Piotrowicz.

– W ciągu 3 najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa regulująca sytuację, w których urząd Rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji – podkreślił Piotrowicz.

Czytaj też:

Bodnar komentuje wyrok TK: Apeluję do wszystkich sił politycznych

"Boję się, co jeszcze może się wydarzyć"

Czwartkowy wyrok był szeroko komentowany. Głos w sprawie postanowiła zabrać także Martyna Wojciechowska. "ADAM BODNAR został usunięty z funkcji RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH! We wczorajszym głosowaniu tak zwany 'Trybunał Konstytucyjny' zdecydował, że przepis, w oparciu o który RPO może pełnić funkcję po upływie kadencji, jest niezgodny z konstytucją" – napisała dziennikarka na Instagramie.

Jak oceniła, decyzja ta "stoi w sprzeczności z dotychczasową wieloletnią praktyką zapewnienia ciągłości ochrony obywateli przed bezprawnymi działaniami państwa i władzy publicznej".

Gwiazda TVN podkreśliła, że kocha swój kraj i wierzy, że kiedyś jeszcze będzie normalnie. "Ale póki co zwyczajnie boję się, co jeszcze może się wydarzyć" – przyznała. Wojciechowska napisała, że z niepokojem obserwuje jak "wszystkie demokratyczne i z założenia niezależne instytucje obsadzane są osobami, reprezentującymi 'jedyną słuszną prawdę' i "jak każdego dnia łamane są nasze podstawowe prawa".

Kończąc, dziennikarka skierowała słowa uznania pod adresem Adama Bodnara, stwierdzając iż jest on "najlepszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jakiego może sobie wyobrazić". "Dziękuję za Pana pracę, za poświęcenie, za zajmowanie stanowiska we wszystkich ważnych sprawach, za wsparcie i ochronę tych, którzy najbardziej tego potrzebują. I za to jakim Człowiekiem Pan jest. Wyrazy największego szacunku" – zakończyła swój wpis Wojciechowska.

Czytaj też:

"Hańba". Zakłócono konferencję posłów PiS po wyroku TKCzytaj też:

Prof. Dudek o orzeczeniu TK: Możemy znaleźć się w całkowitej próżni