Bodnar komentuje wyrok TK: Apeluję do wszystkich sił politycznych

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że pełnienie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z Konstytucją.

Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji, niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego RPO, który to czas nie jest w żaden sposób określony – mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku Stanisław Piotrowicz.

Do sprawy odniósł się sam Adam Bodnar podczas briefingu prasowego. – Twierdzę że zakres zaskarżenia wyroku był tylko w zakresie artykułu 2 i 209 konstytucji a nie art. 7 konstytucji. Trybunał wyszedł poza granice wniosku. Po drugie to oznacza, że do czasu wejścia w życie wyroku dalej wykonuję zadania Rzecznika Praw Obywatelskich – stwierdził.

Bodnar apeluje do polityków

Ponadto były RPO stwierdził, że w obecnej chwili są dwa możliwe rozwiązania sytuacji. – Pierwsze zakłada, że parlament wybierze zgodnie z konstytucją nowego rzecznika. Apeluję do sił politycznych żeby się dogadały do takiego kandydata który uzyska poparcie Sejmu i Senatu – mówił polityk.

Bodnar podkreślił jednocześnie, że drugi możliwy scenariusz jest "znacznie bardziej niebezpieczny". – Uchwalenie nowej ustawy doprowadzi do wprowadzenia kogoś kto będzie rodzajem komisarza a nie RPO. Z punktu widzenia niezależności tej instytucji nie jest najlepsze. Mój gorący apel do wszystkich sił politycznych żeby wybrały Rzecznika, który będzie kontynuował dobrą misję poprzedników – mówił.

Jednocześnie podkreślił, że "uczestniczymy w postępowaniu, którego być nie powinno" oraz dodał, że wyrok momencie gdy zostanie opublikowany w publikatorze oficjalnym, nabierze swojej mocy i ma bezpośrednie skutki prawne "bez względu na naszą ocenę".

Zaskakujący sondaż ws. RPO. Tego kandydata wskazali Polacy



Senat przyjął uchwałę wyrażającą wdzięczność i uznanie dla Bodnara