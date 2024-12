"Reżim bezprawia Tuska". Romanowski komentuje raport RPO

Biuro RPO opublikowało komunikat, w którym wskazało, że przy zatrzymaniu ks. Michała Olszewskiego doszło do nieprawidłowego traktowania go przez funkcjonariuszy ABW. Do sprawy odniósł się poseł PiS Marcin Romanowski, który przebywa obecnie na Węgrzech.

"Czynności przeprowadzone w toku badania sprawy nie dały podstaw do uznania, że ks. Michał O. był poddany torturom w rozumieniu przyjętym w Konstytucji RP i na gruncie prawa międzynarodowego. Wykazały natomiast, że doszło do niehumanitarnego traktowania oraz innych naruszeń praw i wolności" – napisano w zapowiedzianym wcześniej przez prof. Wiącka w oświadczeniu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Romanowski: Rażący brak szacunku dla ludzkiej godności Sprawa wywołała ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych. "Raport RPO dotyczący Olszewskiego a zwłaszcza tego, co zrobiono tym dwóm urzędniczkom, jest wstrząsający. Pokazuje stopień zdegenerowania tej władzy. A zwłaszcza to, jak nisko upadł Bodnar" – napisał publicysta Dawid Wildstein. Jak stwierdził, "dymisja po tym to minimum". Właśnie do tego wpisu odniósł się na portalu X Marcin Romanowski. "Nic dodać, nic ująć. Raport RPO, potwierdzający nieludzkie traktowanie ks. Michała, Urszuli i Karoliny, jest wstrząsającym dowodem na brutalność i rażący brak szacunku dla ludzkiej godności, które nie mają prawa mieć miejsca w żadnym cywilizowanym społeczeństwie. To, co spotkało te osoby, jest absolutnym zaprzeczeniem zasad humanitaryzmu i sprawiedliwości, na których powinna opierać się nasza wspólnota" – napisał były wiceminister sprawiedliwości. Poseł PiS: Nie możemy być obojętni wobec takiego zbydlęcenia Jak zaznaczył Romanowski, nie można milczeć wobec "takiego upokorzenia i cierpienia". "Nie możemy być obojętni, wobec zbydlęcenia tych wszystkich, którzy pochwalają takie okrucieństwo. Bez względu na poglądy czy okoliczności, każdy człowiek zasługuje na traktowanie zgodne z jego podstawowymi prawami. Działania ujawnione w raporcie hańbią tych, którzy są za nie odpowiedzialni i całe instytucje, które dopuściły do takiego skandalu" – czytamy we wpisie posła Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzysta zgodził się z opinią, że "dymisje to minimum". "Ale też nikt nie ma też wątpliwości, że pociągnięcie rzeczywistych sprawców do odpowiedzialności karnej wymaga odsunięcia od władzy tego reżimu bezprawia Tuska" – zaznaczył. twitterCzytaj też:

