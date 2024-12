Kobosko: Orban jest agentem Putina w UE

Po decyzji węgierskiego rządu o udzieleniu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiego azylu, Viktor Orban znalazł się w ogniu krytyki ze strony polityków obozu rządzącego w Polsce. Jeden z najostrzejszych komentarzy wygłosił Michał Kobosko z Polski 2050, określając szefa węgierskiego rządu jako "agenta Putina w UE".

– Kraj unijny, który udziela tego rodzaju azylu politycznego tego rodzaju osobie, to się do tej pory nie zdarzyło. To pokazuje głęboki kryzys, który mamy tak naprawdę w Unii, gdzie Viktor Orban jest, mówiąc wprost, agentem Putina w Unii Europejskiej. Nie on sam, bo mamy też niestety premiera Słowacji, który czyni podobne kroki – stwierdził europoseł na antenie TVN24.

Polityk stwierdził, że działania Węgier i Słowacji to "trwającą operację rozmontowywania Unii Europejskiej".

Kobosko odniósł się także do samego wyjazdu Romanowskiego na Węgry.

– Myślę, że dla zwolenników PiS-u to jednak jest mocno zaskakujące, kiedy człowiek, który dla nich, dla części z nich był bohaterem wręcz gnębionym przez reżim naszej koalicji, on ucieka i tym samym uprawdopodabnia wysoce te zarzuty, które przeciwko niemu skierowano […] pytanie, dlaczego on uciekł, jeżeli uważa, że nie miał się czego obawiać – wskazał.

Azyl dla Romanowskiego

W jednym z wywiadów Viktor Orban odniósł się do sprawy azylu dla polskiego polityka.

– Nie chciałbym, żeby to eskalowało na poziom premierów. Zależy nam na tym, żeby ten spór z Polską był utrzymywany na takim możliwym do zarządzania poziomie, dlatego nie powiem co sądzę o praworządności w Polsce – powiedział. – Wiem, że była taka decyzja i tutaj jest procedura i należy szanować tę procedurę. To jest podzielone na takie bardzo szczegółowe etapy, to bardzo rygorystycznie zdefiniowane etapy – dodał.

