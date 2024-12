Pilna rozmowa Andrzeja Dudy z prezydent Gruzji. Padła konkretna propozycja

Kolegium elektorów wybrało 14 grudnia br. nowego prezydenta Gruzji. Został nim Micheil Kawelaszwili.

Według serwisu Echo Kawkaza, za kandydaturą Micheila Kawelaszwilego opowiedziało się 224 osób z kolegium elektorskiego. Ciało to liczy sobie łącznie 300 członków i składa się m.in. z parlamentarzystów i przedstawicieli władz lokalnych. Ten sam portal twierdzi, że w głosowaniu nie wzięli udziału przedstawiciele partii opozycyjnych. Co więcej, udziału w wyborze głowy państwa odmówiło również co najmniej dwóch deputowanych Zgromadzenia Ludowego Abchazji. 53-letni Micheil Kawelaszwili, to były piłkarz, obecnie polityk. Był on jedynym kandydatem na prezydenta. Jego kandydatura została zgłoszona przez partię Gruzińskie Marzenie.

Sprzeciw prezydent Gruzji wobec działań rządu

Urzędująca prezydent Salome Zurabiszwili ogłosiła, że nie uzna wyboru kolegium i nie opuści urzędu prezydenta, mimo że inaugurację prezydentury Kawelaszwiliego zaplanowano na 29 grudnia br.

Zurabiszwili zawetowała niedawno rządową ustawę uderzającą w organizacje pozarządowe. Prezydent ostrzegła również przed możliwym wzrostem wpływów rosyjskich w Gruzji.

Po wyborach parlamentarnych w 2024 roku Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że nie złoży mandatu do czasu wybrania jej następcy przez "legalny parlament".

Prezydent Duda: Gruzini mają niezbywalne prawo dążenia do UE

Rozmowę z urzędującą prezydent Gruzji odbył prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa polskiego poinformowała o jej wyniku na portalu X.

"Rozmawiałem z prezydent Salome Zubariszwili o sytuacji w Gruzji. Zapewniłem panią prezydent o moim niezachwianym poparciu dla jej przywództwa i europejskich aspiracji narodu gruzińskiego" – napisał prezydent.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, Gruzini mają "niezbywalne prawo do dążenia do zjednoczonej Europy".

"Nowe wybory zgodnie z zaleceniami OBWE są sposobem na wyjście z obecnego kryzysu" – podkreślił prezydent.

