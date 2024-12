Protesty w Gruzji. Caritas potępia akty przemocy wobec demonstrantów

– Godność każdego człowieka musi być szanowana. Wzywamy przywódców UE, aby wypowiedzieli się przeciwko tej przemocy, a osoby w nią zaangażowane do poszanowania praw człowieka i demokracji – stwierdził duchowny.

"Jesteśmy niezachwiani w naszej misji"

Nawiązując do brutalnego tłumienia demonstracji przeciwko wstrzymaniu procesu akcesyjnego do UE, dyrektor Caritas Gruzja pani Anahit Mkhoyan wyraziła zaniepokojenie, że te "pokojowe apele o nadzieję i godność spotkały się z przemocą ze strony sił bezpieczeństwa". "Jesteśmy niezachwiani w naszej misji stania na straży godności i praw każdej osoby, niezależnie od polityki" – podkreśla dyrektor Caritas Gruzja. Jednocześnie apeluje do wszystkich organizacji Caritas o modlitwę i wyrażenie potępienia przemocy a także i wsparcia dla poszanowania podstawowych praw człowieka i wartości demokratycznych.

Gruzińska Caritas zachęca poszczególne organizacje Caritas o zorganizowanie wspólnej modlitwy w swojej siedzibie lub miejscu posługi i podzielenie się zdjęciem lub filmem z tego znaku solidarności na Facebooku, oznaczając Caritas Gruzja. "Wasze wsparcie będzie źródłem odwagi dla mieszkańców Gruzji, przypominając im, że nie są sami w tym trudnym czasie. Dziękujemy za stawanie po naszej stronie, za nadzieję, miłość i niezachwianą wiarę w przyszłość, w której panuje godność i pokój" – pisze Anahit Mkhoyan.

Apel do polityków UE o zajęcie zdecydowanego stanowiska

Caritas Europe – w swoim oświadczeniu – podkreśla, że jest "głęboko zaniepokojona eskalacją przemocy w Gruzji, gdzie pokojowi demonstranci spotkali się w minionych tygodniach z przemocą. Jako sieć promująca godność ludzką, sprawiedliwość i pokój, Caritas Europa jest zaniepokojona brutalnymi represjami wobec obywateli korzystających z ich podstawowych praw do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń".

W związku z tym Caritas Europa wezwała "polityków i przywódców UE do zajęcia zdecydowanego stanowiska przeciwko użyciu nadmiernej siły w Gruzji. UE ma do odegrania kluczową rolę w promowaniu stabilności i pokoju w regionie. Wzywamy wszystkie podmioty do poszanowania ludzkiej godności i promowania dialogu jako sposobu rozwiązywania różnic politycznych. Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią, a prawa narodu gruzińskiego muszą być chronione".

