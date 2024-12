Niepokojące informacje o stanie zdrowia ks. Olszewskiego

– Ksiądz Michał Olszewski dziękuje wszystkim, którzy modlili się za niego i wierzyli w relację o gehennie, którą przeszedł. Ustalenia Rzecznika Praw Obywatelskich to, zdaniem duchownego, jedynie czubek góry lodowej, cząstka tego, co spotkało go po zatrzymaniu. Niemniej dziękuje RPO za odwagę i ma nadzieję, że prof. Wiącek nie spotka się z retorsjami ze strony obecnej władzy – poinformował mec. Krzysztof Wąsowski. Oświadczenie adwokata zostało odczytane na antenie telewizji wPolsce24.

Pełnomocnik ks. Michała Olszewskiego podkreślił, że choć duchowny "przeszedł dużo więcej", to modli się za wszystkich.

– Ksiądz Michał Olszewski zmaga się z zespołem stresu pourazowego, który jest u niego diagnozowany i który nie pozwala mu na wystąpienia publiczne. Musi podjąć walkę i to wsparcie jest dla niego bardzo ważne – przekazał mec. Krzysztof Wąsowski.

Niehumanitarne traktowanie

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało komunikat, w którym wskazało, że przy zatrzymaniu ks. Michała Olszewskiego doszło do nieprawidłowego traktowania go przez funkcjonariuszy ABW.

"Ustalenia potwierdziły zasadność zarzutu długotrwałego prowadzenia przez funkcjonariuszy ABW czynności procesowych z udziałem ks. Michała O. – nieprzerwanie przez 15 godzin, bez zapewnienia mu w tym czasie możliwości odpoczynku, bez zapewnienia posiłku, przy nieprzerwanym stosowaniu kajdanek, nawet w czasie przebywania w pomieszczeniach bezpiecznych, zapewniających ochronę i pod nadzorem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; natężenie opresyjnych warunków uprawnia do stwierdzenia, że w tym zakresie doszło do niehumanitarnego traktowania tymczasowo aresztowanego" – czytamy.

Za zasadny uznano również zarzut nadmiernego stosowania prewencyjnie w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu środków przymusu bezpośredniego przez wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Chodzi o zakładanie kajdanek przy każdym opuszczeniu celi i innych pomieszczeń.

