"Profeto" kończy działalność. Ks. Michał Olszewski: Jesteśmy zmuszeni

Z powodu decyzji o zakończeniu działalności, prezes fundacji ks. Michał Olszewski napisał specjalny list, w którym wyjaśnia motywy swojego działania.

"Z sercem pełnym wdzięczności, ale i smutku jesteśmy zmuszeni – z uwagi na zajęcie przez organy ścigania naszych kont bankowych, co skutkuje brakiem materialnych środków potrzebnych do dalszej działalności – po kilkunastu latach pięknej i owocnej pracy jako prawdopodobnie największa ambona Słowa Bożego w Internecie, ale i na falach eteru, zakończyć nasze dzieła, które dumnie noszą nazwę Profeto" – czytamy na stronie internetowej fundacji.

"Nasz czas właśnie się dopełnił"

Ks. Olszewski wskazał, że jako fundacja "nie jesteśmy obrażeni", ale "przyjmujemy to z chrześcijańską pokorą i z głęboką wdzięcznością wobec Boga i wszystkich, którzy byli częścią tej drogi". "Wierzymy, że każde dzieło ma swój czas, a nasz czas w tej formie właśnie się dopełnił – ocenił duchowny.

W liście, kapłan podkreślił, że dzieła prowadzone przez fundację "Profeto" – zarówno radio, jak i strony internetowe – nie zawierały "polityki, bieżących spraw świata, nienawiści, oceniania i wichrów codzienności".

Ks. Olszewski: Pozostaną nasze i Wasze głosy

"Wichry okazały się silniejsze, ale pozostanie to, co udało nam się zrobić. Pozostaną nasze i Wasze głosy, pozostanie przepowiadanie miłosierdzia w audycjach księdza Michała, pozostaną komentarze do Ewangelii duchownych, którzy z nami stale współpracowali, pozostaną audycje autorskie, pozostanie wspomnienie poranków na żywo, a w wielu kuchniach pewnie nadal będzie się unosił obłędny aromat dań według przepisów Eweliny. To wszystko ma swoją wartość dzięki Wam!" – napisano na stronie fundacji.

Ksiądz Michał Olszewski zwrócił się również do słuchaczy, współtwórców i darczyńców. "To dzięki Wam mogliśmy tworzyć, inspirować, modlić się i dzielić Słowem Bożym. Każda rozmowa, każdy komentarz, każda transmisja, każde świadectwo i każda modlitwa wspólna z Wami były dla nas wielkim darem. Niech Pan wynagrodzi Wam wszelkie dobro, jakie nam okazaliście!"

Fundacja Profeto kończy działalność

"Niech nasza wspólna modlitwa nadal trwa, bo choć Profeto kończy swoją działalność, to Ewangelia trwa na wieki. Niech Pan prowadzi nas wszystkich dalej, ku nowym, nieznanym i zamglonym jeszcze drogom, które dla nas przygotował. Z Nim wszystko można! Wierzymy, że jeszcze nie raz spotkamy się w różnych przestrzeniach – czy to na tym świecie, czy w wieczności jako święci, czego życzymy Wam, ale również sobie samym!" – napisał na koniec ks. Olszewski.

Fundacja "Profeto" miała otrzymać z Funduszu Sprawiedliwości kilkadziesiąt milionów złotych. Zdaniem śledczych organizacja nie spełniała wymagań formalnych i merytorycznych, aby otrzymać takie pieniądze. Od marca do października ubiegłego roku ks. Michał Olszewski oraz dwie urzędniczki przebywali w areszcie z powodu śledztwa w tej sprawie.

Czytaj też:

"Mienie znacznej wartości". Szczegóły aktu oskarżenia wobec ks. OlszewskiegoCzytaj też:

ABW wkroczyła do rodziców ks. Olszewskiego