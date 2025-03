"Skręcane politycznie śledztwo". Politycy PiS uderzają w Bodnara

Rzecznik prasowa prokuratura generalnego Anna Adamiak przekazała na początku lutego podczas konferencji prasowej nowe informacje w sprawie śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

– Sprawa liczy 1200 tomów akt. W postępowaniu przesłuchano dotychczas 200 osób. Przeprowadzono analizę 50 zawartych umów i ich realizacji. 24 osoby usłyszały zarzuty – powiedziała.

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia wobec sześciu osób. Chodzi o byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz księdza Michała Olszewskiego. Sprawa dotyczy dotacji w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji Profeto.

Ziobro: W interesie sądownictwa jest takich sędziów wyłączać

Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej polityków PiS zwrócił uwagę na wątpliwości co do bezstronności sędziów, którzy mają zajmować się sprawą.

– Gdy jest podejrzenie możliwości braku stronniczości sędziego, to w interesie sądownictwa jest takich sędziów wyłączać. Wskazujemy liczne przypadki łamania prawa, które pokazują chęć przejęcia pełnej władzy nad wymiarem sprawiedliwości przez Donalda Tuska i Adama Bodnara – mówił były minister sprawiedliwości. – Następnym tego wyrazem są manipulacje związane z przydziałem sędziów do spraw, szczególnie politycznych. Udowodniliśmy, że te manipulacje mają miejsce – dodał.

Jak stwierdził polityk PiS, "w sprawie Funduszu Sprawiedliwości doszło do oczywistej manipulacji – tuż przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, minister Bodnar delegował do tego jednego jedynego wydziału sądu w Warszawie aż 5 nowych sędziów". – Maszyna losująca tak działa, że prawie wszyscy delegowani znajdą się w maszynie losującej. Wszyscy ci sędziowie są zaangażowani politycznie po stronie aktualnej władzy – podkreślał Ziobro.

Politycy PiS krytykują działania Bodnara

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Marcin Warchoł.

– Jeśli ktoś jest pewien dowodów, to niepotrzebny mu przychylny sędzia. Tak można najkrócej ująć to, z czym mamy do czynienia. Jeżeli sędzia wyraziła przekonanie, że nie będzie bezstronna, a mimo to zapada decyzja, żeby sądziła tę sprawę, to mamy do czynienia z ustawką – powiedział były minister sprawiedliwości.

Jak zaznaczył Warchoł, "sędzia stronniczy to wyrok z góry nieważny".

– Mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją wyznaczenia sędziego, który powinien być wyłączony – zaznaczył.

Jan Kanthak stwierdził z kolei, że "mamy do czynienia ze skręcanym politycznie śledztwem od początku". – Podczas dyskusji o odebraniu immunitetu dla posła Mateckiego, prokurator przywołał zeznania, że z Funduszu Sprawiedliwości miał być opłacany portal, który miał mnie wspierać. Wejdźcie na ten portal i wyświetli się wam jedna informacja – zero informacji na mój temat. Na podstawie takich zeznań chce się wsadzać ludzi do więzienia – mówił poseł PiS. – Gdzie my żyjemy? – zapytał.

Michał Woś powiedział natomiast, ze "zuchwałość tych polityków nie zna granic". – Budowaliśmy system losowania sędziów, żeby skończyć z bezprawiem. Daliśmy tam dużo zabezpieczeń, w tym jawność tego systemu. Pan Bodnar, wbrew ustawom, mimo że system nie przewiduje powtórnego losowania, to losuje do skutku – stwierdził były wiceminister sprawiedliwości. – Jeżeli chcesz mieć swojego sędziego – losuj spośród swoich – tak działa właśnie Bodnar. Ustawa o delegowaniu sędziów tworzy korpus podnóżków Bodnara. Będą oni delegowani za grube pieniądze – dodał.

