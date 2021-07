Duży transfer z TVN do Polsatu. Nowa prowadząca popularnego show

– Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie – powiedziała serwisowi Pomponik Izabela Janachowska. Janachowska wystąpiła w kilku edycjach programu jako tancerka.

Dotychczasowe edycje show w Polsacie prowadzili Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

"Taniec z gwiazdami" nie jest jedynym formatem, do którego Polsat chce zaangażować Janachowską.

W ostatnich latach Izabela Janachowska była gospodynią kilku programów o tematyce ślubnej o kanałach Grupy TVN. W TVN Style prowadziła "Pary Młode Ponad Miarę" oraz "W czym do ślubu?". Była także gospodynią nadawanych w TLC programów „Panny młode ponad miarę” oraz "Śluby marzeń" – podaje portal branżowy wirtualnemedia.pl.

Nowa edycja "Danicng with the stars". Kiedy?

Dwunasta edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” będzie emitowana od września, w poniedziałki o godz. 20:00 na Polsacie.

Stacja podała już listę uczestników nowej edycji. O Kryształową Kulę zwalczą: Oliwia Bieniuk, Denis Urubko, Sylwia Bomba, Kinga Sawczuk, Magdalena Kajrowicz, Radosław Liszewski, Piotr Mróz, Wojciech Węcławowicz, Łukasz "Juras" Jurkowski oraz Izabela Małysz.

11 sezon „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” nadawany był na antenie Polsatu w piątki o godz. 20.05, w okresie od 4 września do 23 października ub.r. Średnia oglądalność premierowych odcinków wyniosła 1,74 mln widzów, co przełożyło się na 12,91 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 9,09 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 9,50 proc. w grupie 16-59.