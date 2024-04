Zakaz pytań o Kaźmierską w Polsacie. Rzecznik: To nie jest program o niej

W niedzielę w Polsacie pokazano półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami". Produkcja całkowicie zignorowała jednak głośną aferę wokół byłej uczestniczki, Dagmary Kaźmierskiej. Widzowie nie kryli oburzenia i wyrażali swoje niezadowolenie w komentarzach pod postami na instagramowym profilu programu. Domagali się od produkcji zabrania głosu w tej sprawie, przypominając, jak chętnie jeszcze niedawno promowano celebrytkę z kryminalną przeszłością. Komentarze szybko jednak znikały z konta.

Polsat ucisza dziennikarzy. Zakaz pytań o Dagmarę Kaźmierską

Co więcej, dziennikarze dostali zakaz poruszania tej sprawy w czasie wywiadów. Przedstawiciele prasy, którzy pojawili się w studiu "Tańca z gwiazdami", zostali od razu poinformowani o tym, że pytania o Dagmarę Kaźmierską w rozmowach z uczestnikami i jurorami będą skutkowały zakazem wejścia na finał programu za tydzień.

Jak dotąd Polsat nie wydał oficjalnego komunikatu w głośnej sprawie. Jedyną reakcją było "ciche" usunięcie programu Kaźmierskiej, "Dagmara szuka męża", z ramówki stacji oraz z serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Rzecznik tłumaczy: To nie jest program o niej

Wirtualna Polska zapytała o tę sytuację rzecznika Polsatu Tomasza Matwiejczuka, który stwierdził, że "Taniec z gwiazdami", to nie program o Kaźmierskiej, więc nie jest to miejsce do zadawania takich pytań.

"Jeśli dziennikarze chcą pisać o Dagmarze Kaźmierskiej to mogą to robić i nikt im tego nie zabrania. Ale "Taniec z Gwiazdami" to nie jest program o niej. My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować to oczywiście jest to ich decyzja" – przekazał serwisowi.

Kaźmierska zleciła gwałt i skatowała ciężarną pracownicę

Serwis Goniec.pl opublikował w czwartek wynik śledztwa na temat przestępczej działalności Dagmary Kaźmierskiej. Z opublikowanych materiałów wynika, że dzisiejsza gwiazda telewizji, jako stręczycielka w agencji towarzyskiej, miała stosować przemoc wobec podwładnych. Kaźmierska miała także zlecić zgwałcenie 24-letniej wówczas dziewczyny w zemście za to, że przestała pracować w agencji. Wcześniej miała ją pobić.

W poniedziałek Goniec.pl opublikował kolejną część zatrważającej historii gwiazdy TTV i Polsatu. Według ustaleń serwisu, Kaźmierska miała dotkliwie pobić 23-letnią ciężarną pracownicę, a po porodzie namówić ją do oddania dziecka do adopcji.

