"To nonsens". Abp Stanisław Gądecki o zakazie spowiadania dzieci

W grudniu do Sejmu trafiła petycja ws. "uchwalenia przepisów wprowadzających w Polsce zakaz spowiadania dzieci poniżej 18. roku życia w Kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują". Dokument został podpisany przez 12 tys. osób, a jego autorem jest Rafał Betlejewski.

"Spowiedź to doświadczenie upokorzenia i strachu, zdarzenie traumatyczne, paskudne, którego dzieci nie chciały, a przed którym nie potrafiły się obronić" – uważa autor petycji. Z kolei w ocenie metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, "wprowadzenie zakazu spowiadania dzieci to zupełny nonsens".

Abp Gądecki: Dzieci potrzebują formacji

– Trudno nawet zrozumieć, że w kulturze chrześcijańskiej, gdzie od blisko dwóch tysięcy lat istnieje spowiedź, nagle zjawia się jakiś człowiek, który domaga się wprowadzenia zakazu spowiedzi dzieci – zauważa poznański hierarcha. Porównuje tę sytuację do czasów stalinizmu. – Wtedy też mówiono, że dzieci nie powinny być chrzczone ani chodzić do kościoła do ukończenia 18 lat. Dopiero później mogą – oczywiście te, które wytrzymają presję antyklerykalną – przyjść i się spowiadać. To są stare komunistyczne pociągnięcia, które podpierane są wątpliwą psychologią – wskazuje abp Gądecki.

Metropolita poznański zwraca uwagę, że sakramenty formują człowieka "warstwa po warstwie", a dzieci – szczególnie dzieci – potrzebują formacji do prawdy na każdym etapie rozwoju. – Umożliwienie dzieciom przystępowanie do spowiedzi jest ważne, dlatego że dziecko powinno być formowane nie od 18. roku życia, ale od momentu urodzenia. Wszystkie sakramenty formują człowieka powoli, warstwa po warstwie, rok po roku. Nie można powiedzieć dziecku: zaczniesz się uczyć, jak skończysz 18 lat – zaznacza abp Stanisław Gądecki. Dodaje, że autor petycji najwyraźniej nie wziął tego pod uwagę.

