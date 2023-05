Polityk rozdawał alkohol studentom. Sprawa trafiła do Komisji Etyki Poselskiej

Jak podają dziennikarze Radia Zet i portalu Wirtualna Polska, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz miał rozdawać alkohol podczas juwenaliów w Krakowie.

"Interwencja poselska"

Na stronie internetowej Radia Zet czytamy, że poseł udał się na imprezę na terenie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, jednak nie od razu został tam wpuszczony, bo w wydarzeniu mogli uczestniczyć tylko studenci. Berkowicz pokazał ochroniarzom swoją legitymację poselską i powiedział, że zamierza przeprowadzić interwencję. Ostatecznie został wpuszczony na juwenalia.

Na swoim Twitterze poseł Konfederacji zamieścił nagranie z imprezy. Mówił na nim, że nie chciano go wpuścić na wydarzenie, więc dostał się tam, by uskutecznić interwencję poselską. – Kontrolujemy, czy poziom alkoholu we krwi studentów jest odpowiedni. Zobaczcie jak to wygląda – mówił na nagraniu. W kolejnym ujęciu widzimy polityka dającego piwo uczestnikowi imprezy. – To jest rozdawnictwo – powiedział wręczając chłopakowi puszkę. – Nie można tak – sprzeciwił się obdarowany. – Rozdawnictwo jest złe – spuentował Berkowicz.

Sprawa w Komisji Etyki Poselskiej

Poseł opublikował także zdjęcia, na których rozmawia ze studencką rozgłośnią, towarzyszy palaczom i młodemu mężczyźnie trzymającemu butelkę wódki. Zachowanie polityka skrytykowali internauci. "Poważny człowiek, polityk, osoba wpływowa, wspiera używanie niezdrowych używek wśród młodych ludzi. Upadek człowieka i komuś to imponuje" – napisał w komentarzu jeden z nich.

Dziennikarze Wirtualnej Polski podali, że poseł Lewicy Paulina Matysiak zgłosiła sprawę do Komisji Etyki Poselskiej. Zgodnie z sejmowymi przepisami, ten organ musi zająć się każdym wnioskiem złożonym przez członka Sejmu.

Na stronie Sejmu czytamy, że "do zakresu działania Komisji należą sprawy opracowania "Zasad Etyki Poselskiej", ich uzupełniania i korygowania oraz upowszechnianie ich wśród posłów, rozpatrywanie spraw posłów, którzy zachowują się w sposób nie odpowiadający godności posła, rozpatrywanie spraw wynikających z Rejestru Korzyści i majątkowych oświadczeń poselskich".

