"Naruszył standardy". Komisja Etyki Poselskiej zbada zachowanie posła KO

Podczas jednego ze spotkań Rafała Trzaskowskiego z wyborcami w trakcie kampanii prezydenckiej w czerwcu, poseł KO Cezary Tomczyk krzyczał do ucha szefa portalu TVP Info Samuela Pereiry. – Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości, szczególnie TVP Info! – krzyczał Cezary Tomczyk.

Dziennikarz został także popchnięty przez innego polityka PO Adama Szlapkę. Politycy prowokowali przy tym Pereirę. Jeden z uczestników marszu zaczął go szarpać. Zbulwersowany zachowaniem posłów opozycji szczeciński radny Dariusz Matecki złożył wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Domagał się w nim podjęcia interwencji przez RPO. Wniosek został również przesłany do informacji Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Teraz zachowaniem polityka zajmie się Komisja Etyki Poselskiej. „Po moim wniosku do RPO Adama Bodnara Komisja Etyki Poselskiej podjęła inicjatywę rozpatrzenia sprawy dotyczącej posła Cezarego Tomczyka, który moim zdaniem naruszył standardy demokratycznego państwa prawa, zakłócając wykonywanie czynności dziennikarskich przez Samuela Pereirę” – napisał Matecki.

