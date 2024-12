"Brutalny atak na Nawrockiego". Bochenek dementuje rewelacje Onetu

Autorzy podcastu "Stan Wyjątkowy” portalu Onet.pl twierdzą, że Jarosław Kaczyński miał otrzymać raport dotyczący problematycznej przeszłości Karola Nawrockiego. W dokumencie miały być opisane rzekome kontakty szefa INP z przestępcami i neonazistami, do których miało dochodzić w przeszłości. Raport miał zostać sporządzony na zlecenie anonimowych polityków PiS.

Bochenek dementuje rewelacje Onetu

Do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. Polityk zdementował doniesienia dziennikarzy i stwierdził, że "Tusk i jego media ruszyły do brutalnego ataku na obywatelskiego kandydata na prezydenta".

"Te ataki to brudna kampania wyborcza, głównego kontrkandydata Karola Nawrockiego i tak należy to czytać. Nie pierwszy raz mamy z takim metodami do czynienia – wystarczy spojrzeć na kampanię prezydencką Tuska w 2005 r. i metody jakie stosował zmuszając do rezygnacji jednego z kontrkandydatów" – napisał.

Dalej Bochenek zaprzeczył, żeby wspomniany przez dziennikarzy raport w ogóle powstał. Przypomniał, że w 2021 roku, kiedy Nawrocki szykował się do objęcia stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, był sprawdzany przez służby i otrzymał najwyższy stopień dostępu do informacji niejawnych. Sprawdzane było także życie prywatne Nawrockiego.

"Rozpowszechniane publikacje powielają fake newsy, które wielokrotnie były dementowane. Dzisiejszy atak pokazuje jak bardzo obecny układ rządzący boi się obywatelskiego kandydata na prezydenta" – podkreślił Bochenek.

PiS popiera Nawrockiego

W sobotę Rada Polityczna PiS jednogłośnie zatwierdziła kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta. Politycy największej partii opozycyjnej podkreślają, że choć Nawrocki został ogłoszony w ubiegłą niedzielę w Krakowie kandydatem na prezydenta, to jest kandydatem bezpartyjnym, choć popieranym przez ich ugrupowanie.

Spotkanie zorganizowano w Biurze Krajowym PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Dr Karol Nawrocki został zaproszony w charakterze gościa.

