"Sytuacja jest dramatyczna". Czarnek uderza w Trzaskowskiego i KO

Chociaż kampania przed wyborami na prezydenta oficjalnie jeszcze nie rozpoczęła się, to dwaj najpoważniejsi kandydaci już spotykają się z wyborcami. Mowa o Rafale Trzaskowskim i Karolu Nawrockim. Prezydent Warszawy odwiedził niedawno przedsiębiorców prowadzących piekarnię. Nazajutrz Nawrocki również zorganizował spotkanie w piekarni.

Czarnek o Trzaskowskim

O tę sytuację był pytany Przemysław Czarnek, który jeszcze do niedawna był wymieniany jako potencjalny kandydat PiS na prezydenta.

– Rafał Trzaskowski poszedł do piekarni, tylko zapomniał powiedzieć, że za chwilkę podwyżki cen chleba będą ogromne, dlatego że w tej tarczy, która ma powstrzymać ceny energii, nie ma przedsiębiorców, tak jak byli wcześniej. W związku z powyższym potężne ceny energii elektrycznej, które będą już za chwilkę, spowodują także bardzo duże problemy w takich piekarniach. To chciał powiedzieć Karol Nawrocki (...) – wskazał były minister edukacji narodowej.

Czarnek przypomniał, że ostatnie miesiące to powtarzające się złe doniesienia o sytuacji gospodarczej w kraju. Tracą na tym przedsiębiorcy, których sytuacja "robi się dramatyczna pod rządami ugrupowania Rafała Trzaskowskiego".

Polityk PiS przekonywał także, że Nawrocki jest naprawdę kandydatem niezależnym.

– Karol Nawrocki nigdy nie należał do partii politycznych, nigdy nie startował z list jakiegokolwiek ugrupowania w jakichkolwiek wyborach, choćby na radnego, choćby na sołtysa. Nigdy nie startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Nigdzie nie ucieka, bo nie musi uciekać. To my zapraszamy Karola Nawrockiego, bo stwierdziliśmy, że w tych wyborach zdecydowanie większe szanse będzie miał kandydat bezpartyjny i niezależny od partii. Takim jest Karol Nawrocki – wskazał.

