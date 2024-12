"To jest trochę wstyd głosować na PiS". Ostre spięcie między politykami

Podczas ubiegłotygodniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki został zaprezentowany jako kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie Nawrocki został zarekomendowany przez Komitet Obywatelski. Szefem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego został Paweł Szefernaker, poseł PiS, były minister spraw wewnętrznych i administracji.

Awantura w studiu ws. Nawrockiego

Politycy koalicji rządzącej atakują Nawrockiego, zarzucając mu, że nie jest kandydatem niezależnym, skoro otrzymał poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Ta kwestia stała się zarzewiem kłótni, która wybuchła w trakcie programu na antenie Radia Zet.

Marcin Horała z PiS przekonywał, że szef IPN jest kandydatem niezależnym. Anna Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła z kolei, że nie rozumie uporu PiS w podkreślaniu tej kwestii.

– To tak, jakbyście zasugerowali swoim wyborcom, że to jest trochę wstyd głosować na PiS i udajecie, że wasz kandydat jest jakiś niezależny. Uważam, że jest dużo ludzi, którzy nawet się cieszą, że na was głosują i właściwie nie wiem, po co wy to robicie. To jest tak durne. Pewnie w badaniach wam wyszło, że Prawo i Sprawiedliwość się źle kojarzy – stwierdziła.

Wypowiedź Żukowskiej oburzyła Horałę. Podniesionym głosem stwierdził, że PiS popiera Nawrockiego, ale nie jest on ich kandydatem. W tym momencie w rozmowę wtrącił się prowadzący program.

– Panie pośle, uczestnicy tej dyskusji są poważnymi politykami. Nasi słuchacze i widzowie także są poważnymi ludźmi. Karol Nawrocki wszystkie stanowiska, które zajmował w życiu publicznym, zajmował z waszej rekomendacji. Był nawet rozważany jako kandydat na prezydenta Gdańska. Wie pan to dobrze – powiedział Andrzej Stankiewicz.

– Nie był członkiem naszej partii, nie był wiceprezesem partii od lat, tak jak Rafał Trzaskowski – odpowiedział mu Horała.

