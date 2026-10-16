Fatalny sondaż dla Donalda Tuska. Nawet wyborcy koalicji nie oceniają dobrze rządu

53,6 proc. Polaków w sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan360 źle ocenia rząd Donalda Tuska. 37,88 proc. respondentów zaznaczyło opcję "bardzo źle", a 15,72 proc. "raczej źle". Poprzednie badanie przeprowadzono we wrześniu. Na jego tle tego badania notowania rządu pogorszyły się o 4,4 punktu procentowego.

Pozytywnie działania rządu ocenia 26,65 proc. respondentów. "Bardzo dobrą" ocenę rządowi wystawiło zaledwie 7,9 proc. ankietowanych, "raczej dobrą” – 18,75 proc. W poprzednim sondażu pozytywnych opinii było o 1,15 punktu proc. więcej. Oznacza to, że nawet część wyborców rządzącej koalicji nie ocenia dobrze działań rządu (na samą KO bowiem chce głosować ponad 35 proc. Polaków, wynika z sondażu OGB).

Tak zagłosowaliby Polacy

Mimo fatalnych ocen rządu, to nadal Koalicja Obywatelska jest liderem sondaży. Na ugrupowanie premiera Donalda Tuska chce zagłosować 35,9 proc. Polaków. To spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z sondażem OGB z września.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 25 proc. uczestników sondażu. Oznacza to wzrost poparcia o 2,4 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała 11,8 proc. poparcia. To spadek o 2,1 pkt proc. Niewielką stratę do Konfederacji notuje Konfederacja Korony Polskiej, którą – zgodnie z wynikami sondażu – popiera 11,3 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,9 pkt proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która w sondażu notuje poparcie na poziomie 6,1 proc. – to spadek o 0,8 pkt proc.

Poza Sejmem znalazłyby się: Rozwój Plus z wynikiem 3,6 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.), Razem – 2,8 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), Polska 2050 – 2,2 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) oraz PSL – 1,3 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

W przeliczeniu na mandaty w Sejmie takie wyniki w sondażu oznaczają:

Koalicja Obywatelska – 202 posłów,

Prawo i Sprawiedliwość – 139 posłów,

Konfederacja – 55 posłów,

Konfederacja Korony Polskiej – 51 posłów,

Lewica – 13 posłów.

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