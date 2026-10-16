Czarzasty: Zandberg konsekwentnie jest koryciarzem

Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu, wielokrotnie mówił, iż uważa, że lewica powinna pójść do wyborów skonsolidowana. Wyraził chęć wspólnej listy m.in. z Partią Razem, która jest w opozycji do rządu Donalda Tuska, który współtworzy Lewica.

Czarzasty uderza w Zandberga

Tymczasem lider formacji Adrian Zandberg wyklucza możliwość startu wspólnie z Nową Lewicą. Wydaje się, że konsekwentna odmowa współpracy wyraźnie zirytowała Czarzastego. W rozmowie na antenie radia TOK FM marszałek Sejmu zaczął wytykać Zandbergowi jego winy. Najważniejszą jest brak poparcia dla obozu lewicowo-liberalnego.

– Nie mówiliśmy o wielu sprawach związanych z partią Razem poprzez szacunek, żeśmy z nimi bardzo blisko współpracowali. Oni walili w nas dzień i noc. My nie byliśmy złośliwi, żeśmy nadstawiali drugi policzek. Ale tak sobie pomyśleliśmy na ostatniej Radzie Krajowej: nie będziemy atakowali. Mówmy po prostu prawdę. Niestety powiem prawdę. To znaczy po pierwsze: 2015 rok, przez Zandberga PiS dochodzi do władzy. To jest prawda, proszę pana. […] Trzaskowski i Nawrocki. Zandberg nie popiera Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. Kto został prezydentem, Trzaskowski czy Nawrocki? – pytał Czarzasty.

Dalej lider Nowej Lewicy zarzuca partii Razem brak poparcia dla odebrania immunitetów Zbigniewa Ziobry oraz Sławomira Mentzena. Posłowie tej formacji nie poparli też zmian w Trybunale Konstytucyjnym oraz KRS.

– Skuteczność. Ja jestem w stanie panu wymienić 20 ustaw […], które żeśmy zrealizowali. A Zandberg konsekwentnie jest koryciarzem. Bierze pieniądze za posłowanie, bierze pieniądze za biura i nic nie robi, nic nie wnosi. Jechali po nas równo, a my żeśmy przez rok tego słuchali – tłumaczył Włodzimierz Czarzasty.

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