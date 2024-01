Trójmorze – czy to pogrzebana wizja? Zapraszamy na spotkanie z prof. Roszkowskim

Wydawnictwo Biały Kruk i kawiarnia z wartościami „AGERE CONTRA” zapraszają na spotkanie autorskie z prof. Wojciechem Roszkowskim, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w kawiarni „AGERE CONTRA” na ul. Chłodnej 2/18 w Warszawie.

Orzeł, lew i krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza. Tom 1

Pierwszy tom dwutomowego dzieła prof. Wojciecha Roszkowskiego stanowi fascynującą podróż przez historię krajów Trójmorza – obszaru od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem. Autor, wybitny historyk i pisarz, ukazuje bogactwo i różnorodność tego regionu, który przez wieki znajdował się w potrzasku pomiędzy potęgami niemiecką, rosyjską i turecką.

Prof. Roszkowski eksploruje wspólne doświadczenia historyczne mieszkańców Międzymorza, podkreślając zarazem często występujące braki w wzajemnej znajomości kultur i tradycji sąsiednich narodów i krytykując nienaturalny podział, który dotychczas prezentował ten obszar bez uwzględnienia Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

Najważniejszym elementem pierwszego tomu jest opowieść o Rzeczypospolitej, która stanowiła skuteczny kontrprojekt do despotycznych imperiów niemieckiego i rosyjskiego. Prof. Roszkowski prezentuje ją jako ważny czynnik w historii Międzymorza, oparty na staropolskiej tradycji wolności.

Książka wyróżnia się wartkim językiem i pięknymi ilustracjami, wypełniając lukę informacyjną i badawczą dotyczącą tego mniej znanego, lecz historycznie bogatego obszaru europejskiego. Pierwszy tom obejmuje okres od zarania do początku XX wieku, ukazując skomplikowaną historię krajów Trójmorza w kontekście ścierających się potęg i zmieniających się realiów geopolitycznych. To ważne dzieło, które zachęca do lepszego zrozumienia regionu Międzymorza i budowania świadomości wspólnego interesu.

Orzeł, lew i krzyż. Historia i kultura krajów Trójmorza. Tom 2

Drugi tom „Historii i kultury krajów Trójmorza” skupia się na wieku XX i XXI, rozszerzając perspektywę o Grecję, Ukrainę i Mołdawię. W pierwszym tomie autor przedstawiał historię Trójmorza do czasów fin de siècle, a teraz omawia dzieje tych trzech krajów od zarania do współczesności. Książka odzwierciedla zmiany w składzie Inicjatywy Trójmorza, z uwzględnieniem przyjęcia Grecji jako stałego członka i nadania Ukrainie oraz Mołdawii statusu krajów stowarzyszonych.

Autor podkreśla, że koncepcja Trójmorza ma swoje korzenie już w czasach jagiellońskich, jednak idea ta została ponownie podjęta dopiero w okresie II Rzeczypospolitej. Wskazuje na rolę Józefa Piłsudskiego, który widział Międzymorze jako przeciwwagę dla rosyjskich i niemieckich aspiracji imperialistycznych. Historia, jak zauważa prof. Roszkowski, pokazała, że brak silnego sojuszu po odzyskaniu niepodległości doprowadził do aneksji przez Związek Radziecki.

Współczesna odnowa idei Trójmorza miała miejsce w III Rzeczypospolitej pod rządami prawicy. Inicjatywa Trójmorza, zainaugurowana w 2015 roku, rozwija się na różnych płaszczyznach, od banków rozwojowych po współpracę parlamentarną. Autor zauważa jednak narastające zagrożenia dla krajów Trójmorza i podkreśla potrzebę większej dynamiki współpracy między nimi, zarówno na poziomie politycznym, jak i poprzez wzajemne poznanie kultur i historii.

Drugi tom książki prof. Wojciecha Roszkowskiego jest istotnym kompendium informacyjnym o Trójmorzu, prezentując historię i kulturę Grecji, Ukrainy i Mołdawii w kontekście Inicjatywy Trójmorza, przywołując zarówno dziedzictwo historyczne, jak i współczesne wyzwania. Wzbogacony 186 ilustracjami, stanowi cenne źródło wiedzy na temat regionu.

Prof. Wojciech Roszkowski – polski ekonomista, historyk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych (1996). Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1990–1993), dyrektor Instytut Studiów Politycznych PAN w latach 1994 – 2000, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009). Autor publikacji poświęconych historii Polski w XX i XXI wieku, nagrodzonej książki „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej”, a także podręczników szkolnych (w tym pierwszego podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość). Kawaler Orderu Orła Białego.

Możliwość nabycia książek z rabatem i autografem autora. Wstęp wolny!