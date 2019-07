Muezin z Notre Dame

Owszem, słabe oznaki normalności daje się słyszeć ze Stanów, głównie za sprawą prezydenta Trumpa. Ostatnio wygarnął on czterem lewackim (i w dodatku kolorowym) kongresmenkom, przy każdej okazji zawzięcie krytykującym Amerykę, że jeśli nie podoba im się USA, to mogą wrócić do siebie (np. do Somalii) i tam walczyć o wolność i demokrację.