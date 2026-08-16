Kto nam wtedy grał, pamiętasz może?

W wieku 93 lat zmarł w Warszawie jeden z najbardziej uroczych ludzi, których w życiu poznałem – Jarosław Abramow-Newerly, prozaik, dramaturg, scenarzysta, radiowiec, kompozytor i autor tekstów.
Współzałożyciel STS (legendarnego Studenckiego Teatru Satyryków) i redaktor naczelny powstałego na fali odwilży po październiku 1956 r. tygodnika "Od Nowa", zamkniętego przez komunistyczne władze za rzekome, bagatela, naruszenie polskiej racji stanu.
Twórca tak świetnych, w dużej mierze wspomnieniowych książek, jak "Lwy mojego podwórka" (2000) i "Lwy wyzwolone" (2003) czy sztuk "Anioł na dworcu" (1962) i "Derby w pałacu" (1966). W jego dorobku są takie piosenki jak "Piosenka o okularnikach", "Widzisz mała" i "Mówiłam żartem", skomponowane do słów Agnieszki Osieckiej.