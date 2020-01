Jest pierwszy raport ws. katastrofy ukraińskiego samolotu w Iranie

Jak informuje agencja Associated Press, załoga samolotu nie wzywała pomocy drogową radiową i próbowała zawrócić na lotnisko zanim maszyna spadła na ziemię.

AP powołuje się na świadków, którzy widzieli, że samolot palił się przed katastrofą. Kiedy maszyna spadła na ziemię, doszło do ogromnej eksplozji.

Według raportu irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego obie tzw. czarne skrzynki, które zawierają dane i komunikację w kokpicie samolotu, zostały odzyskane, choć uległy uszkodzeniu i część pamięci została utracona.

Na pokładzie maszyny było 176 osób: 167 pasażerów i dziewięciu członków załogi. Wszyscy zginęli.

Do katastrofy doszło kilka godzin po ataku Iranu na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku. Była to odpowiedź Teheranu na zabójstwo przez siły USA irańskiego generała Kasema Sulejamniego. Według Amerykanów po ataku na bazy było ofiar. Natomiast zdaniem mediów państwowych w Iranie zabito 80 żołnierzy US Army.

Wczoraj niemiecki dziennik "Bild" napisał, że ukraiński samolot mógł zostać omyłkowo zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą.