Takie strącenia nie zdarzają się często. Przenośny zestaw trafił rosyjski SU-25

Informacja została potwierdzona filmami – zarówno kręconymi z ziemi, jak i z drona. Samolot został zestrzelony z zestawu MANPADS, czyli przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego. Tego typu strącenia nie zdarzają się często, zestawy MANPADS są relatywnie tanią bronią w porównaniu do drogich odrzutowców szturmowych.

Zniszczono już ponad 30 rosyjskich SU-25

Zestrzelenia dokonali żołnierze 110. Samodzielnej Brygada Zmechanizowanej. Nosi ona imię generała brygady Marka Biezruczka, który dowodził ukraińskimi jednostkami w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a później kierował Ministerstwem Wojskowym Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźstwie i mieszkał w Warszawie. To drugie zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez żołnierzy tej brygady.

Bloger Oryx, który m.in. zajmuje się liczeniem utraconego podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej sprzętu wojskowego, informuje, że może to być 31. utracony przez Rosjan samolot SU-25. Liczba ta jest jednak zapewne większa, ale nie każdą stratę udaje się potwierdzić.

Czym jest SU-25?

SU-25 to radziecki, następnie rosyjski dwusilnikowy odrzutowy samolot szturmowy z końca XX wieku, silnie opancerzony i uzbrojony, opracowany w biurze konstrukcyjnym Suchoja.

Wszedł do służby pod koniec zimnej wojny, używany przez ZSRR i jego następców oraz odbiorców eksportowych w niektórych państwach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Produkcję kontynuowano do 2017 roku w Rosji, znajduje się w służbie do chwili obecnej. SU-25 to jednomiejscowy dwusilnikowy górnopłat przeznaczony do bezpośredniego wsparcia pola walki.

SU-25 były używane podczas interwencji ZSRR w Afganistanie, pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, I wojny czeczeńskiej, wojny erytrejsko-etiopskiej, agresji Rosji na Gruzję, w Syrii i na Ukrainie.

Ważne przemówienie Załużnego

We wtorek były Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny przemawiał na konferencji RUSI Land Warfare Conference 2024 w Londynie jako ambasador Ukrainy.

Na swoim kanale na Telegramie ambasador poinformował, że w swoim przemówieniu podzielił się ukraińskimi doświadczeniami walki i podkreślił znaczenie wspierania Ukrainy i wzmacniania koalicji wolnego świata w walce z destabilizacją, agresją i tyranią. Wezwał wolne i demokratyczne narody do zastanowienia się nad własną obronnością, a także podzielił się wnioskami, jakie Ukraińcy wyciągnęli z wojny na pełną skalę.

