Fatalny sondaż dla Zełenskiego. Tak złych wyników nie było od początku wojny

Sondaż przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. W badaniu można było wskazać trzy odpowiedzi: "ufam", "nie ufam" i "trudno powiedzieć".

Wołodymyrowi Zełenskiemu ufa obecnie 52 procent Ukraińców. To o pięć punktów procentowych mniej niż w analogicznym badaniu przeprowadzonym w kwietniu oraz czerwcu w 2024 roku. Przybywa jednak osób nie ufających prezydentowi. W grudniu taką odpowiedź wskazało aż 39 procent respondentów – o dwa punkty procentowe więcej niż we wrześniu. Wyrobionego zdania nie ma obecnie 9 proc. Ukraińców, to o 6 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Z sondażu wynika ponadto, że coraz więcej Ukraińców jest gotowych na ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. 38 proc. respondentów zgodziłoby się na taki scenariusz, jeżeli oznaczałby on zakończenie wojny. To o 8 pkt. proc. więcej niż we wrześniu.

51 procent badanych zdecydowanie nie dopuszcza możliwości ustępstw terytorialnych. To o 7 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Zełenski: Putin nie chce negocjacji z Ukrainą

Kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym wyraził przekonanie, że Władimir Putin nie chce żadnego dialogu z Ukrainą i szuka sposobów, by uniknąć bezpośrednich rozmów na temat zakończenia wojny.

Zdaniem Zełenskiego bezpośrednie rozmowy między Moskwą a Kijowem oznaczałyby przegraną Rosji, ponieważ wysłane przez Kreml wojska nie zdołały zająć całej Ukrainy, co w ocenie Zełenskiego stanowiło pierwotny cel inwazji.

– Negocjacje Rosji z Ukrainą to strata dla Rosji. [...] Ponieważ nie jest to już ultimatum. Oni nie wypełnili swojego zadania, które postawił im Putin, więc tak naprawdę nie jest to dla nich zwycięstwo – powiedział Zełenski.

