"Niech się Pani nie ośmiesza". Czarnek odpowiada Nowackiej

Nowacka w rozmowie z Radiem Zet komentowała m.in. sprawę subwencji dla PiS. Minister stwierdziła, że brak wypłaty środków dla partii Jarosława Kaczyńskiego jest "słuszną karą". – Jako obywatelka, która widziała marnowane pieniądze publiczne ładowane w kampanię PiS, tysiące banerów, promocję polityków, nadużywanie, jako człowiek nie zgadzam się, by partia, która zabierała publiczne pieniądze, by szły w politykę, nie zgadzam się, by otrzymywali pieniądze z subwencji – powiedziała polityk Koalicji Obywatelskiej. – Niech mają odrobinę godności – dodała.

W wypowiedzi minister nie zabrakło ostrych słów. – W kampanii wyborczej każdy przyzwoity człowiek, bez względu na to, po której stronie sceny politycznej jest i na kogo głosował wie, w jaki sposób były przewalane publiczne pieniądze w czasie kampanii 2023 – stwierdziła Nowacka.

Nowacka zapowiada raport ws. Czarnka

Minister edukacji narodowej skrytykowała również działania swojego poprzednika, prof. Przemysława Czarnka.

– Robimy w MEN duży raport, podsumowujący działalność ministra Czarnka. Specjalnie w roku wyborczym zmienił sobie zasady przyznawania pieniędzy. Nawet nie było ekspertów do przyznawania dotacji tu milion, tu kilkaset tysięcy na wybrane inwestycje oświatowe – powiedziała Nowacka.

Jak stwierdziła obecna szefowa MEN, "blisko 20 proc. z tych pieniędzy trafiło na Lubelszczyznę, skąd kandydował minister".

Czarnek odpowiada: Stop patowładzy Tuska i Nowackiej

Na słowa Barbary Nowackiej odpowiedział w mediach społecznościowych sam zainteresowany.

"O Matko‼ Naprawdę? To jeszcze nie ma takiego raportu????!!!!...." – napisał na portalu X Przemysław Czarnek. "Zaraz, zaraz, a to 2024 czy już 2025 rok? Czy przypadkiem p. Nowacka nie rządzi w MEN już drugi rok?..." – dodał.

Następnie poseł PiS zwrócił się bezpośrednio do szefowej MEN. "Droga p. Minister, niech się Pani nie ośmiesza. Mamy już 2025 r., a wy w ministerstwie od 2023 r., a co do Lubelszczyzny, to gwarantuję Pani, że jeśli będę miał możliwość (niektórzy i to od was mówią, że już niedługo) to na Lubelszczyźnie i całą Polskę wschodnią popłynie jeszcze więcej pieniędzy, bo zawsze była niedoinwestowana, dopiero my w tej sprawie coś zmieniliśmy" – czytamy we wpisie polityka.

Przemysław Czarnek swój wpis opatrzył hashtagiem "StopPatoWładzy", dodając do niego nazwiska Tuska i Nowackiej.

