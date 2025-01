Dulkiewicz: Całym sercem jesteśmy z Jerzym Owsiakiem

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował w środę, że stołeczna policja podjęła czynności ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP.

Wcześniej w zamieszczonym w mediach społecznościowych poście Owsiak opisał jeden z telefonów odebranych w Biurze Prasowym Fundacji. Dzwoniąca osoba najpierw miała zapytać, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Szef WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba. "Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" – wskazuje działacz.

Dulkiewicz: Otworzymy swoje serca

Solidarność z Jerzym Owsiakiem wyraziła podczas briefingu prasowego prezydent Gdańska. Przypomnijmy, że poprzednik Aleksandry Dulkiewicz na tym stanowisku, Paweł Adamowicz, został dźgnięty śmiertelnie nożem podczas finału WOŚP w 2019 roku.

Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że Gdańsk solidaryzuje się z Jerzym Owsiakiem i WOŚP oraz, że miasto przygotowuje się do zbliżającego się finału. – Wielu z moich współpracowników to także co roku wolontariusze WOŚP. Wierzę w to, że gdańszczanie znowu otworzą serca i pokażemy, że potrafimy dzielić się dobrem, a to co złe zostawiamy za nami – zaznaczyła Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska wskazała, że "nie ma i nigdy nie będzie zgody na hejt i groźby, kierowane pod adresem tych, którzy przyczyniają się do tego, że po prostu nasze życie jest lepsze". – Dlatego całym sercem jesteśmy z Jerzym Owsiakiem – podsumowała włodarz miasta.

33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. WOŚP zapowiada zbiórkę środków na onkologię i hematologię dziecięcą. Jerzy Owsiak poinformował, że dzięki zebranym środkom zostanie zakupiony sprzęt najnowszej generacji, "najlepszy, jakiego dzisiaj można używać, aby wracać do zdrowia skutecznie".

